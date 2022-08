L’été s’achève bientôt et force est de constater qu’il y a des (beaux) artistes français comme Wookid, Rilès ou French 79 qui sont en tournée à l’étranger, et un peu moins en France. On tente de vous expliquer pourquoi !

La rédaction d’aficia a écumé du Nord au Sud les petits et grands festivals que notre beau pays porte fièrement. Une conclusion : ce sont souvent les mêmes artistes que l’on retrouve de programmés en festivals, et d’autres qu’on ne voit pas, moins, ou pas assez !

C’est le cas des artistes que nous allons évoquer. Pour vous dire, il a fallu se déplacer à l’étranger pour les (re)découvrir. Et si nous connaissons les renommés que peuvent avoir Aya Nakamura, David Guetta ou DJ Snake à l’étranger, c’est moins le cas pour d’autres…

Woodkid

C’est le cas de Woodkid ! Malgré quelques dates en France cet été (Saint Nazaire, Vienne…), le Français à qui l’on doit le cultissime “Run Boy Run” (aux 260 millions de streams sur Spotify) a essentiellement tourné en Europe ces dernières semaines. Du Portugal, en République Tchèque, en passant par la Pologne, Woodkid va à la rencontre de son public qui n’a vraisemblablement pas de frontières. Et il a raison ! Sur les plateformes de streaming, il semble être très apprécié par les Mexicains, les Allemands et les Israéliens qui le plébiscitent beaucoup.

Woodkid

Fort heureusement, la France reste son public favori en termes d’auditeurs. L’artiste propose un show exceptionnel, tant au niveau scénique qu’au niveau du son. Son show est clairement calibré pour faire des stades ! Hélas, le nom de Woodkid est trop méconnu du public français, et à international !

Christine and the Queens

Quand on pense aux artistes français qui cartonnent à l’étranger, on pense immédiatement à Christine and The Queens. D’ailleurs, les Anglais l’adorent ! À tel point que l’artiste y donnera un nouveau concert le 30 septembre prochain au Royal Festival Hall (mais aussi au Cirque d’hiver Bouglione à Paris). Il est vrai que ses récentes prestations très musclées et chorégraphies sur les TV britanniques et américaines l’ont aidées à se propulser comme nouvelle reine pop.

Au même titre que Charli XCX et Caroline Polachek avec qui elle a collaboré. Pourtant, Héloïse (de son vrai prénom) n’en oublie pas la France. Elle a récemment dévoilé le single “Je te vois enfin” et publiera l’album Redcar les adorables étoiles le 23 septembre accompagné de tout un spectacle musical.

Worakls

Un autre exemple dans ce même cas de figure : Worakls. Peut-être que son nom, là-aussi, ne vous dira rien. Mais c’est un patron dans son registre. Auteur-compositeur-interprète, Kévin (de son vrai prénom) s’est notamment fait un nom avec “Porto” et tourne désormais à travers le monde. Son été, il l’a passé sur le continent américain : Montréal, Brooklyn, Los Angeles… Mais nous n’allons pas nous plaindre. L’artiste se fera une joie de revenir en France dès septembre pour une tournée des Zénith. Un show que l’on vous conseille de voir également !

Découvrez “Pipeline”, le dernier clip de Worakls :

French 79

French 79

Dernier exemple phare, French 79, le “nouveau” visage de la musique électronique français. Nous avons eu la chance de l’interviewer au Printemps de Bourges plus tôt dans l’année. Cet ancien guitariste du groupe Nasser et de Kid Francescoli s’est depuis envolé aux quatre coins du monde : Seattle, Montréal, Chicago, Athènes… jusqu’au Sziget Festival courant août en Hongrie ! Rassurez-vous, le public français a également eu l’occasion de le voir ici-et là. Une vie à 100 à l’heure, qui plaît énormément. Comme Woodkid, ce n’est pas qu’un simple concert, ni un simple DJ set. French 79 propose un spectacle sonore et visuel où il nous convie dans un monde électro-pop futuriste extrêmement bien pensé et maitrisé.

Découvrez le dernier clip de French 79 :

Rilès

Rilès

En revanche, le cas Rilès est un cas exceptionnel. Nous l’avons vu mettre une ambiance de malade à Budapest, en Hongrie. Oui, à l’Est de l’Europe. Bien que de nombreux Français étaient sur place, ceci n’explique pas le reste. Le rappeur rouennais est écouté et réécouté à foison là-bas. Budapest fait d’ailleurs partie de son Top 5 d’audimat sur Spotify après la France, le Canada et la Belgique. Il a même été certifié disque de platine en Hongrie, c’est dire !

Mais aussi Trinix, Broken Back, Sofiane Pamart…

Broken Back

Des artistes comme ceux-là, nous vous en parlons régulièrement sur nos pages, car nous percevons très vite le potentiel chez eux, et la preuve en est, ils tournent ensuite à l’international. C’est également le cas de Broken Back qui est allé jouer avec son groupe jusqu’à Nouméa, en Autriche et en Suisse. L’artiste au 1,6 millions d’auditeurs mensuels s’est depuis concentré sur un projet de grande ampleur, celui de dévoiler chaque mois une nouvelle chanson, et ce, pendant 5 ans !

Trinix

Nous pourrions également vous citer L’impératrice, nommé comme Révélation aux dernières Victoire de la Musique, et qui revient tout juste d’une belle tournée US (Mexique, Canada, Chicago…), le groupe Hyphen Hyphen qui était en tournée l’année dernière en Allemagne et au Canada. Ou bien, Trinix qui jouait au printemps dernier à Seattle ou Philadelphie ! Le binôme lyonnais fait le tour du monde également sur Spotify avec 3 millions d’auditeurs mensuels. Les villes comme Amsterdam, Berlin et Londres en raffolent, après Paris évidemment !

Lous and the Yakuza

Nous n’oublierons pas Lous and The Yakuza. L’artiste très plébiscitée par les italiens – ne nous demandez pas pourquoi – est actuellement en tournée sur le sol américain. Denver, San Francisco, Chicago sont ses prochaines dates ! Incroyable quand on sait qu’elle n’a pas la ferveur escomptée en France… Sans oublier Sofiane Pamart, Ben Böhmer, Antoine Chambe, Bon Entendeur…

Conclusion

Ces quelques artistes cités ont des points communs. Ce n’est évidemment pas dû au hasard s’ils percent à l’étranger. Tout d’abord, leurs chansons sont chantées en anglais (dans 95% des cas). Ce sont bien souvent des titres universels, qui fédèrent le plus grand nombre. Sans oublier, la prestance sur scène, et le jeu scénique qui est pour certains à couper le souffle (French 79, L’impératrice, Woodkid, notamment). Quoi qu’il en soit, ils font rayonner la France à l’étranger, en salles ou en festivals, et ça, on ne crache pas dessus !

Découvrez le dernier clip d’Hyphen Hyphen :