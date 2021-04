L’Or du Commun développe un retour en “Négatif”

C’est confirmé, depuis le 9 avril, L’Or du Commun est de retour. Avec leur titre “Négatif”, le groupe belge revient tout en force et talent pour peindre avec lucidité les noirceurs de notre monde. Écriture d’éveil pour graphique de talent, aficia analyse la pellicule..

Si il était déjà difficile d’ignorer leur direction artistique, avec “Négatif” c’est tout bonnement impossible. L’Or du Commun tape fort, et dévoile pour ce retour un clip somptueux réalisé par Lenny Grosman. Dans un monde où le froid brûle, où l’ombre est lumineuse, de tranchants couplets d’alerte résonnent dans les rues de Bruxelles. La photographie et son identité noire et blanche captivent, chaque plan accompagne avec justesse les propos des artistes. Dans ce morceau superbement illustré, tout s’inverse, valeurs, objectifs et morale.

Lucidité noire

En effet “Négatif”, malgré ses apparats de film ou de tsukuyomi, souligne un texte aux propos bien réels. Primero, Félé Flingue, Loxley et Swing décrivent tour à tour un plan fatal de notre réalité. Goût de l’or jusque dans la tombe, catastrophes de consciences ou égaux prédominants, nombreux sont les vices pointés du doigt dans l’écriture. Les flows s’enchaînent mais ne se ressemblent pas, le titre enlace une écriture consciente sur une prod résolument moderne.

Quel endroit du calendrier va-t-on mettre qu’il est temps de sauver la Terre ? Ce ne sera pas un farce de magnéto si demain dans la rue tous les métaux volent. “Négatif” L’Or Du Commun, couplet Primero

Pourquoi on court après les dettes ? Pourquoi on court après l’aisance ?

Dans ma tête, une grande flaque d’essence attendant sagement l’étincelle. “Négatif” L’Or Du Commun, couplet Swing

Le retour est donc plus que validé, le morceau et ses messages tournent en boucle dans nos écouteurs. Après l’Odysée, Zeppelin et Sapiens, leurs premiers projets aux couleurs globalement vives et entraînantes, arpenter les pensées sombres d’un monde en déclin par le prisme d’une écriture réaliste pourrait être un axe intéressant de travail pour l’ODC. Déjà joliment abordé par Swing dans son album solo ALT F4, ce nouveau style “Négatif” interprété par le groupe attise la curiosité. Il ne nous tarde donc qu’une chose : entendre la suite…

Découvrez “Négatif” de L’Or du Commun :