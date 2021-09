Nadjee : sensible et puissant avec “Fatiguant” !

Avant de dévoiler son prochain projet, Nadjee dévoile “Fatiguant”. Un titre qui a de quoi attiser la curiosité… C’est à découvrir sur aficia.

Après les titres “Ta mère“ (juin) et “Cœur gros“ (juillet), annonciateur d’un retour en indépendant, Nadjee présente désormais fièrement son ADN musical. Avec ces deux singles, il impose un style aussi sensible que viscéral.

Celui qui a collaboré avec des artistes tels que Amel Bent, LEJ et Kalash crée autour de lui une véritable mosaïque qui reflète ses influences éclectiques. Il n’est donc pas étonnant de le voir aussi à l’aise à travers des refrains plus rappés et des couplets plus mélodieux laissant ressortir son côté de chanteur.

Côté visuel, Nadjee ne semble pas vouloir quitter son “armure“, partie intégrante de son image. Une apparence comme une référence pour celui qui se protège physiquement mais dont les mots font ressortir les failles.

“Tu sais ma peine, je vais pas mourir avec“

Pour la rentrée, Nadjee opte pour l’efficace “Fatiguant“. Un titre dans lequel l’artiste désarme ses croyances sur l’amour. Une symbolique qui suscite émotion et introspection en chacun de nous. On le découvre cette fois-ci avec un côté plus chanté, le tout sur une production qui reste fidèle à lui-même : urbaine, aérienne et puissante.

Quant à la mise en images, par Megui Views, il positionne Nadjee en tant que victime sur un brancard, laissant percevoir sur quelques scènes une jeune demoiselle lui chuchotant des mots à l’oreille. Tentation, désillusion et déception sont de la partie et nous montre un Nadjee plus dévasté que jamais par l’amour.

Il ne reste plus qu’à espérer que le prochain chapitre de l’histoire soit moins éprouvant pour l’artiste…

Découvrez “Fatiguant“ de Nadjee :