Øllebirde nous met l’eau à la bouche avec ”Trouble”

Avant la sortie de leur premier EP, Øllebirde nous présente ”Trouble”. C’est à découvrir sur aficia.

Depuis 2015, Øllebirde existe et fait vibrer des titres entièrement en anglais. Initialement formé de Fabrice Ordioni et Jeremy White, le duo français s’est vu rejoindre par Margot Kurtis rencontré lors d’un jam à Londres. Une aventure musicale à trois propulsée par des titres comme ”Misery” ou ”You Let Me Down”. Une certaine pop mélancolique qui semble avoir conquit les groupes Hyphen Hyphen et Madame Monsieur qui ont su accueillir le talent des trois artistes lors de leurs premières parties.

Øllebirde saura a coup sûr vous séduire. Avec des inspirations majoritairement anglo-saxone (London Grammar, Nirvana, The National…), ces trois musiciens et chanteurs font battre une musique rêveuse, irréelle et à l’émotion palpable. C’est en tous cas, ce que résulte leur dernier titre ”Trouble” sortie depuis 2015 mais mis en images en ce début d’année.

”hey hey hey”

À travers ce voyage planant, limite relaxant où le ton reste calme mais avec quelques touches électriques et acoustiques, Øllebirde et son titre “Trouble” nous fait rêver et sortir de notre réalité. Quant à la mise en images, la réalisation est simple et illustre un un univers assez sombre où le noir domine la plupart des scènes. Ce qui n’empêche pourtant pas la magie d’opérer.

Si vous souhaitez prolonger le plaisir, il faudra attendre l’EP qui est en préparation pour cette année 2020…

Découvrez “Trouble”, le titre de Øllebirde :