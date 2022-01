Les albums de la semaine avec Luciole, Pierre de Maere, dhruv & Poli !

Chaque semaine, la rédaction te sélectionne les 4 albums qu’il faut impérativement écouter ! Attention, on vous aura prévenu.

Luciole – ‘Un Cri’

Le voici libéré, le nouvel album de Luciole : Un cri. Douze titres bohème, douze titres envoutants où l’artiste nous emmène au plus près des sentiments et de leur expression. Par des airs vaporeux de balades aux murmures et envolées assurément poétiques, Luciole nous happe dans un registre qu’elle maitrise. Album aux influences assumées, Un cri se dessine comme un compagnon intergénérationnel de nos écouteurs. Une écoute hors du temps, un album très agréable en ce début d’année. C’est un grand oui !

Pierre de Maere – ‘Un Jour, Je »

Pierre de Maere, c’est le nouvel espoir belge de la scène pop (notre interview) ! Ce personnage atypique avec sa coupe au bol facçon 2022, son roulement de ‘R’ que certains apprécieront et d’autres détesteront, débarque enfin avec son premier EP baptisé Un Jour Je, après trois premiers singles efficaces : “Regrets”, “Menteur”, “Un jour je marirerai un ange”. Pour cet EP sorti le 21 janvier 2022, s’ajoute deux autres pistes diablement percutantes dont fait partie “J’aime, j’aime”. Ici, Pierre de Maere veut faire chauffer les dancefloors, lui qui était plutôt réfractaire à ce registre électro. Mais c’est vachement réussi ! Un EP à découvrir pour faire de plus amples connaissances avec cet artiste sur lequel on mise…

dhruv – ‘rapunzel’

Il a un nom peu commun, mais vous n’êtes sûrement pas passé à côté de l’artiste dhruv. En effet, ses titres “double take ” et “moonlight ” cartonnent sur en story et reels Instagram ainsi que sur TikTok. Alors si ces derniers vous inspirent sérénité et évasion, on vous conseille de tendre l’oreille sur rapunzel, son nouvel EP. Dans la continuité de ces titres qui y figurent, dhruv propose un contenu musical poétique et rempli de douceur. Et cette musicalité planante n’est pas sans nous faire penser à un mélange entre Khalid et Lauv, ce qui provoque un rendu pop parsemé de touches RnB que l’on valide !

Poli – ‘L’ Amour’

POLI, c’est un voyage coloré dans un univers très varié ! On passe de l’afrobeat au funk, on surfe autant sur les années 80 que sur les prods modernes. Son EP L’Amour composé de 5 titres dégage une odeur sensuelle et solaire. Un projet cohérent qui nous saisit par sa cohérence ! On n’en redemande encore…