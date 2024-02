Victoires de la Musique : interview avec Théo, le directeur artistique qui a révélé Pierre de Maere et Nuit Incolore

Le saviez-vous ? Derrière Pierre de Maere ou Nuit Incolore se cache toute une équipe dont le directeur artistique. À l’aube des Victoires de la musique, aficia s’est entretenu avec Théo, celui qui a déniché ces artistes nommés…

Ce vendredi 10 février se tiendront les 39ème Victoires de la Musique sur France 2. De nombreux artistes émergents et confirmés de l’industrie musicale francophone y sont nommés dont la grande favorite, Zaho de Sagazan (5 nominations), Yamé, Adele Castillon, Aime Simone, Zazie ou encore Pierre de Maere. Si ce dernier a connu une ascension hors norme ces 3 dernières années, on le doit notamment à son directeur artistique, Théo Hotuqui.

Il est le Directeur Artistique (aussi appelé A&R) chez Cinq7/Wagram Music. Il a notamment signé Pierre de Maere, Nuit Incolore et sa toute dernière trouvaille : Solann. Son palmarès est impressionnant : 1 disque d’or, 2 single de diamant, 1 single d’or, 2 NRJ Music Awards et 1 victoire la musique ! À quelques heures des Victoires, nous vous révélons notre interview fort intéressante. Nous revenons sur son parcours, ses missions au quotidiens et sur ses succès !

L’interview “sans filtre” de Théo Hotuqui :

Pour commencer, peux-tu revenir sur ton parcours pour nos lecteurs ?

C’est une bonne et une longue question ! (Rires) Je m’appelle Théo, j’ai 30 ans. Après le BAC, j’ai arrêté les études pour créer mon collectif de DJ et organiser des événements musicaux pendant près de quatre ans. J’ai grandi avec la musique hip-hop étant plus jeune, puis avec le temps je me suis intéressé à la musique électronique. J’ai ensuite arrêté car le monde de la nuit était un peu trop intense. Heureusement, je ne fume pas, je ne bois pas, je ne prends pas de drogue, donc ça va ! J’ai ensuite arrêté puis multiplié les petits boulots tout en continuant a mixer sur divers événements pour gagner ma vie.

Quel a été le déclic ?

Un jour, un pote a ouvert son studio d’enregistrement. Je l’ai supplié pour qu’il me prenne, quitte à faire le café. C’est comme ça que ça a démarré. Il m’a formé dans le recording, le mix etc. J’avais des bonnes bases d’ingénieur du son, même si aujourd’hui, ce serait mentir de dire que je suis ingénieur du son. Je n’ai pas toutes les compétences. Mais ça m’a conforté dans l’idée que je voulais bosser dans la musique et la direction artistique (DA). Puis, mon patron actuel, Alan Gac, qui a fondé le label Cinq 7, a entendu parler de moi, à une époque où il cherchait un DA junior. Je n’y connaissais absolument rien en label et je me suis retrouvé à passer un entretien avec lui. L’ensemble de mes compétences acquises l’ont intéressées. J’ai toujours regardé des artistes sur YouTube, dans les médias etc..

J’ai toujours eu ce truc pour dénicher des artistes. Je me suis très bien entendu avec Alan, et le recrutement est parti de là. Ainsi, je suis chez Cinq 7 depuis 2019. Il y a eu deux années compliquées avec le COVID, plus le fait que je sois assez exigeant dans ce que je recherche, et depuis, j’ai signé Pierre de Maere, et s’en est suivi Nuit Incolore la même année. Enfin, on vient tout juste de signer Solann, et on espère bientôt la suite !

Peux-tu me parler de tes missions quotidiennes, notamment celles au début d’une carrière, pour un artiste comme Pierre de Maere ?

Chaque jour est différent je passe beaucoup de temps en studio mais aussi sur les tournages de clip et en shooting photos. Les débuts de carrière c’est ce qui m’excite le plus dans mon travail. Avant même la signature, il y a déjà un énorme travail en amont avec l’artiste, on échange, on apprend à se connaitre et on se met d’accord sur là où on veut amener le projet pour qu’il n’y ait aucune frustration et que ce soit limpide. Le but est d’avancer et que tout le monde, artiste et label, aillent dans le même sens. Je dirais que la première chose à faire c’est, à l’aide de discussions sincères, évaluer le potentiel de l’artiste, se fixer des objectifs à long terme même si ça parait utopique, tout mettre en place pour les atteindre. On va dessiner ensemble une stratégie musicale d’abord car c’est le plus important puis aligner la musique avec une création de contenus visuels pour accompagner le propos et raconter l’histoire.

Quels genres de questions vous posez-vous ?

On va se poser plein de questions, c’est vrai. Parmi elles : Qu’est-ce qu’on veut raconter ? Comment l’artiste se projette, trouver ses forces, ses faiblesses, trouver des gens qui peuvent venir combler ses faiblesses, comment peut-on travailler son projet pour qu’il puisse toucher au plus grand onde ? C’est hyper intéressant, c’est beaucoup d’idées, de discussions, d’idées mises à plat. La finalité ressemble rarement à l’idée de départ mais il faut s’en approcher le plus possible, il faut être prêts à affronter des petites frustrations parfois, mais c’est hyper cool !

Alors justement, tu as dit le mot “potentiel” un peu plus haut. Comment repères tu tes artistes ?

Alors, il y a plusieurs choses. Il faut que l’artiste possède une personnalité assez forte. Quand je dis personnalité, je parle musicale bien sûr mais aussi en terme de charisme et de propos. Il y a énormément de propositions qui naissent chaque jour, donc il faut arriver avec quelque chose d’unique et d’authentique pour se différencier de la masse car bien chanter ne suffit pas et heureusement !

Est-ce que tu as une marque de fabrique ?

Pas vraiment, j’essaye de me fier à mon instinct, à ma culture musicale et à avoir confiance en mes goûts. Si tu parles avec d’autres DA, tu te rends rapidement compte qu’on a tous a peu près les mêmes critères pour trouver la pépite musicale mais c’est la vision qui est différente. Personnellement j’aime bien les projets un peu clivants. Tu vois, par exemple la voix de Pierre de Maere, beaucoup vont la détester mais d’autres vont l’adorer ! Ce côté très tranché me plaît beaucoup. Les avis opposés permettent aux gens de se connecter beaucoup plus fort à l’artiste. Le projet doit être captivant. Mais c’est marrant car c’est à l’appréciation de chacun. Il y aussi un truc très sociologique. Les réussites artistiques sont souvent intimement liées à la vie, à ce qu’il se passe politiquement et sociologiquement dans le pays/monde.

Tu fais référence à Nuit Incolore ?

Théo & Nuit Incolore

Par exemple, une signature comme Nuit Incolore. Je sais qu’au début, cela a suscité pas mal d’interrogations. Les gens ne comprenaient pas vraiment cette signature. Et j’ai compris pourquoi. Cette signature est très liée à qui je suis, car en tant que français d’origine vietnamienne, je me suis identifié au projet de Nuit Incolore qui est né au Vietnam. Son projet a tout simplement résonné en moi. En tant qu’asiatique j’ai grandi avec quasiment aucun modèle dans le monde de la musique. J’ai découvert qu’il y avait des artistes asiatiques qui existaient, mais je l’ai découvert trop tard, à mes 23 ans avec la KPOP. J’aurais sûrement aimé pouvoir m’identifier à un artiste comme Nuit Incolore plus jeune. Je m’étais donc fait la réflexion qu’il n’y avait aucun artiste asiatique qui chantait en francophonie. Pas un seul. Mis à part Monsieur Nov que j’adore, ou mademoiselle lou et J2 récemment qui commencent à faire parler d’eux. Mais les derniers en date, c’était genre Willy Denzey !

Est-ce que dans 100% des cas, c’est toi qui trouves les artistes, ou arrive-t-il que tu reçoives des demandes entrantes?

Je n’ai signé que des artistes que j’ai moi-même repérés pour le moment mais je reçois régulièrement des propositions sur mon Instagram. ll peut arriver qu’il y ait un projet qui me transcende ou soit intéressant. Mais ce qui est intéressant à savoir pour les artistes qui cherchent à se faire repérer c’est que des DA comme moi, il en existe plein, mais ils se cachent bien. Souvent quand je repère un artiste qui a moins de 1.000 abonnés sur Instagram, je remarque que d’autres. A suivent déjà ce même artiste. Peut-être que des négociations avaient déjà été entamées. Mais sache que si le talent doit être repéré, d’une façon ou d’une autre, il sera repéré.

On entend souvent la notion de “produit marketing” quand on parle d’artistes populaires. Est-ce qu’il est obligatoire que chaque artiste ait, soit ou devienne un “personnage” ? On le voit Pierre de Maere avec son côté décomplexé ou Nuit Incolore, le garçon sensible aux histoires mélancoliques…

Tous les artistes que tu cites sont déjà des personnage à part entière dans la vie de tous les jours. Ils ont de la personnalité et du charisme. La direction artistique qu’on crée se fait toujours en symbiose avec l’artiste et part l’authenticité de ce dernier. Ça vient toujours de sa part. En revanche, oui, on va peut-être appuyer certains éléments de sa personnalité pour rendre ce personnage plus accessible aux gens qui ne le connaissent pas encore.

Quelle est ta plus grande réussite en tant que directeur artistique ?

Ma plus grande réussite est d’avoir réussi à mettre en lumière des artistes qui le méritent et d’avoir participé à mon échelle à la réalisation de leurs rêves qui était de vivre grâce à leur art. Je travaille dans de très bonnes conditions avec des équipes talentueuses et des artistes que j’aime énormément et que j’admire. Je dirais aussi que c’est tout simplement de pouvoir vivre financièrement de ma passion, et d’apporter un peu de nouveauté dans le paysage musical francophone. Ça me remplit de fierté !

Quel genre de nouveaux talents recherches-tu aujourd’hui ? C’est l’heure de faire ta petite annonce !

(Nuit Incolore, juste derrière Théo, nous fait un coucou en visio !) Je n’ai pas d’idées précises en tête, je dirais que je fonctionne simplement au coup de cœur… Je cherche des artistes qui font de la musique pour les bonnes raisons, c’est à dire pour transmettre un message, une émotion et qui font ça par passion sincère. Pas pour les caméras ou la hype même si ça fait partie des trucs cool de la célébrité (rires).

Y a t-il d’autres signatures en négociation ?

J’aimerais bien. Il y a des noms que j’aime bien, on est en train d’en parler, mais c’est un long

processus, donc nous sommes en pleine discussion. Il y a plein de choses que j’aime bien, mais on ne peut évidemment pas tout signer !

Les Victoires de la Musique pour les artistes, c’est un peu le graal ?

Ce n’est pas le Graal mais cela fait partie des choses qui font plaisir car c’est un peu la consécration d’un long travail accompli. Rares sont les moments qui permettent à l’artiste de prendre conscience de l’impact qu’a sa musique sur les autres et ce genre d’évènement permet de ne pas oublier d’où l’on vient et ce qu’on a accompli. Donc oui, c’est quelque chose de significatif et d’important dans la carrière d’un artiste.

Dans l’hypothèse où tu remportes une Victoire de la Musique ce soir. Qu’est-ce que l’initiateur du projet se dit?

Je me dirais que c’est super, que je suis fier du travail accompli mais qu’il reste de belles choses à dessiner encore pour la suite !