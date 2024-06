Qui sont les artistes les plus programmés en festivals 2024 ?

La saison des festivals musicaux a démarré. Faisons un petit tour d’aperçu des artistes les plus programmés en 2024 !

Les femmes ont la côte en festival… et les artistes émergents également ! Après Suzane en 2019 et Adé l’année dernière avec entre temps trois années consécutives de ‘pause’ musicale, c’est encore une femme qui squatte les sommets des festivals cet été. Il s’agit de Zaho de Sagazan, révélation aux dernières Victoires de la Musique ! Avec quasi 30 concerts à son actif, cet été, la déferlante vague électro-pop devrait tout emporter sur son passage, comme ce fût le cas aux Printemps de Bourges en avril dernier. À égalité, on retrouve la pop coloré de Julien Granel qui retourne chaque festival où il passe…

Un Top 10 très disputé

Dans ce top 10 des artistes francophones qui tournent le plus en France, on retrouve également Santa et son “Popcorn salé” qui chantera à tue tête 23 fois cet été. Ensuite, arrive le rappeur Yamé, lui aussi couronné d’une Victoire de la Musique en février dernier (22 dates). Louise Attaque, Caravan Palace, Olivia Ruiz et Vladimir Cauchemar complètent ce top 5 avec 19 à 23 concerts chacun cet été. On aura l’occasion de retrouver plusieurs fois Pierre de Maere et Eddy de Pretto interpréter leur dernier opus avec une scénographie toujours plus ambitieuse.

Découvrez le top 10 en intégralité :

Zaho de Sagazan et Julien Granel : 30 festivals

Louise Attaque : 23 festivals

Caravan Palace et Yamê : 22 festivals

Santa : 20 festivals

Olivia Ruiz et Vladimir Cauchemar : 19 festivals

Shaka Ponk, Pierre de Maere, Eddy de Pretto : 18 festivals

Grand Corps Malade, Jain : 17 dates

Luidji, Cali, Ibrahim Maalouf, Flavia Coelho : 16 dates

Claudio Capéo, MC Solaar, Bigflo & Oli, Josman, PLK, Pascal Obispo , Chinese Man : 15 dates

Ce classement est établi en partenariat avec QuiDistrib. L’analyse n’est pas figée ni officielle, puisqu’elle est toujours en cours.