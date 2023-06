Trois ans après son dernier album, Jason Mraz signe son grand retour en proposant son tout nouvel opus Mystical Magical Rhythmical Radical Ride le 23 juin dernier ! Un album pop et dansant à découvrir sur aficia.

L’auteur-compositeur interprète et guitariste de 46 ans a offert son nouveau projet. Une annonce qui a ravi les fans du chanteur américain. Son single “I’m Yours”, en 2008, avait fait le tour du monde devenant ainsi sa chanson avec le plus de succès ! Mystical Magical Rhythmical Radical Ride comprend 10 titres. Précédemment, son album Look For The Good sorti en 2020 explorait le style reggae. Cependant, on remarque aujourd’hui un virage stylistique de la part de l’artiste qui signe un opus pop.

Jason Mraz revient avec sa bonne humeur, son côté solaire et enjoué ! Malgré cela, on remarque quelques titres davantage posés, mélancoliques et introspectifs. D’ailleurs, l’une des chansons de l’album “Irony of Loneliness”, est tirée d’un poème. Cela rend le morceau calme et mélodieux.

Un opus frais, moderne et inimitable

Cet album a notamment été inspiré par une conversation entre le chanteur et sa mère June. Cette dernière lui avait en effet suggéré de créer un album pop pendant qu’il avait encore de l’énergie. Ainsi, dans cet opus, Jason Mraz prend conscience du temps qui passe tout en restant très optimiste. Grâce à ce disque, l’interprète donne du baume au cœur !

La voix unique et délicieuse de l’artiste vient se déposer sur l’ensemble des morceaux. Jason Mraz nous fait danser avec “I Feel Like Dancing” ou encore “Disco Sun”. Mais le chanteur s’expérimente aussi sur des chansons plus douces et nostalgiques comme “Pancakes & Butter”. Enfin, pour ce projet, le chanteur est au côté du producteur Martin Terefe. Un album qui nous fera bouger tout l’été !

Découvrez le nouvel album de Jason Mraz :