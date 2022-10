C’est un talent de ‘The Voice’ qui nous avait marqué ! 8 ans plus tard, Jude Todd sort son premier EP à découvrir sur aficia.

On remonte un peu le temps… ‘The Voice’ 2013, on découvrez Jude Todd. On se souvient de ses reprises de “We Are Young” du groupe Fun, et de sa reprise d’Aaron comme si c’était hier. L’artiste originaire de la Côte d’Azur a gardé cette sorte d’insouciance. Il a continué à faire de la musique, à fait quelques jolies premières parties (Benjamin Biolay, Cats on Trees, Lilly Wood & The Prick, Videoclub…). Il a surtout gardé cette passion pour la musique londonienne. La preuve en musique, puisqu’il dévoilait ce vendredi 14 octobre son premier EP.

Jude Todd sort son premier EP en huit ans

Ce premier EP est baptisé Life On The Riviera, sans doute un hommage à sa région Sud où il grandit. Composé de 5 titres, cet EP puise ses inspirations dans l’indie-pop, parfois dans la folk, mais surtout la pop ! Le tout saupoudré de sons basses et synthés des années 80’s et de claviers ‘lo-fi’. En ressort un album authentique, aux sonorités estivales qui peut s’écouter à tout moment !

A la croisée des univers de BENEE, easy life, Rex Orange County ou encore Metronomy, l’EP Life On The Riviera est un voyage sans trop de nostalgie direction la “West Coast” et qui rappelle à quel point l’été fut bon. Les morceaux “Summer Feeling” et “Feels Good” sont de vrais petites pépites indie-pop solaire qui font du bien !

Découvrez le nouveau clip de “Regular Guy” de Jude Todd :

Découvrez l’album Life On The Riviera de Jude Todd :