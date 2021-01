Jedn : confidences et jeu des styles pour son premier EP ‘Moon’

Après la parution de plusieurs singles, Jedn livre son premier projet, Moon. Dans cet EP de dix titres à la croisée des styles, l’artiste narre la concrétisation via des tumultes amoureux. Polyvalent, précis et entraînant, aficia te guide dans un univers qui s’affranchit des codes.

Révélé fin 2020 par des covers inédites en reprenant Booba, Calogero ou encore Depalmas, Jedn affichait déjà en ces temps son goût pour la création musicale « inter-univers ». En ce début 2021, il fait le choix de la construction personnelle et révèle Moon, un EP de dix titres aux nombreuses influences…

Épouser la réussite

Lors de l’écoute de Moon, on slalome entre égotrip et balades amoureuses, entre réussites et déceptions. Mais en s’y penchant de plus près, on s’aperçoit que ces deux ne font qu’un. Jedn fait le choix du parallèle en abordant principalement ces deux thèmes dans son oeuvre. Cet EP est un aboutissement qui marque le début d’une relation incertaine avec la réussite. Comparaison intéressante qui procure à l’écriture une précision double.

La haut on se fait des liens, mais en vrai de vrai tout tient à rien Jedn. “Rien” extrait de l’EP ‘Moon’

Couleurs multiples

Pour un premier EP, Jedn signe un projet d’une étonnante polyvalence musicale. Car oui, le rap n’englobe pas l’intégralité de Moon. De l’électro (“Charbon”) en passant par la pop (“Pas là”) ou l’ambiance synthpop (“Dernier”) , les prods et les différents flow adoptés forment une belle richesse. Chaque écoute dévoile une couleur, chaque titre apporte une émotion au reste du projet. Ainsi, malgré ses nombreuses influences, Moon forme un ensemble cohérent en symbiose avec les messages de l’auteur.

Je suis dans le business peu importe l’heure, j’vois très bien qui porte l’œil Jedn. “Charbon” extrait de l’EP ‘Moon’

Enfin, coté mixage et interprétation, c’est millimétré. De la topline à écho en passant par l’outro à reverb, le traitement de voix n’est jamais hors thème. L’écoute nous donne la sensation du live, l’ensemble mélodique est aérien.

Découvrez Moon de Jedn :