C’est ce vendredi 12 février 2021 que Maska marque son retour avec son EP Étoile de Jour. Huit titres qui évoquent et traduisent l’amour sous plusieurs aspects. Que faut-il en retenir ? Réponse avec aficia.

Maska est l’un de ses rappeurs de la scène française que l’on connaît de plus ou moins loin. En étant l’un des piliers du groupe Sexion d’Assaut, les titres “Casquette à l’envers” , “Ma direction” ou encore “Avant qu’elle parte” sonnent en chacun de nous comme des échos. En 2014, l’envie de nouveauté se fait ressentir chez chacun des membres de la formation et plusieurs d’entres eux prennent la route en solo. C’est le cas de Maska qui, dès la même année, propose Espace Temps, son premier album studio. Un premier pas qu’il enchaîne dès 2017, et jusqu’à 2019, avec trois mixtapes : Akhal-Téké, Préliminaires Vol.1 et Préliminaires Vol.2.

Malheureusement, il est plus souvent facile d’écouter les autres que de s’écouter soi-même. Une quête que l’artiste n’a pas véritablement réussi à transposer dans ses derniers projets jugés comme trop loin de son véritable univers.

Toutefois, ce 12 février 2021, Maska est de retour avec un nouvel EP, Étoile de Jour. Un projet qui est désormais en phase avec son histoire et ses influences musicales. Huit titres qui nous donnent déjà envie d’en savoir plus sur lui et sa nouvelle manière d’aborder sa carrière.

Un départ à travers huit titres…

Étoile de Jour se compose de huit titres. Un petit nombre pour se recentrer sur l’essentiel. Ici, Maska fait ressurgir comme thème principal l’amour, mais pas n’importe lequel. L’extension de ce mot est si vaste que le rappeur a voulu exploiter tous les sens. En les transposant à des moments de sa vie, l’amour est ici paisible, destructeur, toxique, mais aussi libérateur.

Il ouvre l’exploitation de ce travail introspectif avec “Voie lactée”, titre qu’il partage avec Lefa et Lord Esperanza. Le trio se réunit pour évoquer le sujet de la célébrité et son côté superficiel. Il est évident de se rendre compte que lorsqu’on devient connu, on reçoit beaucoup d’amour et de soutien. On nous apprécie pour ce qu’on reflète et finalement peu de ces personnes s’intéressent véritablement à l’humain qui se cache derrière l’artiste. Ce titre est le constat parfois perturbant que, quoi qu’il advienne, la solitude reste le meilleur allié pour la vie. “Voilà que t’es solo comme une étoile” est la citation métaphorique mise en avant sur le refrain. Aussi efficace qu’inspirant, le morceau marque véritablement un nouveau départ pour Maska, celui de se montrer le plus authentique possible.

Sa vérité, c’est aussi celle de beaucoup d’autres. La piste 4, « Vérité« , met en lumière cette quête d’honnêteté. Sur une production percutante, Maska livre ses vérités ainsi que les constats de cette vie souvent malsaine à notre égard. “La vérité blesse mais peut aider”… Il suffirait donc de comprendre par là que la vérité peut aider à avancer vers une vie plus honnête. Un message universel qu’il livre avec une justesse sans faille.

Le point fort de ce projet est l’équilibre entre des titres qui sont planants et ceux qui sont plus dynamiques. Il joue également avec cette dualité entre des productions rythmées mises en avant sur des textes parfois tranchants. Il n’épargne personne, sans tomber dans la vulgarité ni dans la provocation. Maska est un funambule qui maîtrise sa musique en ayant toujours en tête la ligne d’arrivée. Symbole d’une rigueur malgré ses failles. On le remarque avec la dernière piste “Toutes les” qui est la fermeture de cet apprentissage douloureux qui le rend aujourd’hui meilleur, droit avec lui et affirmé dans ses prises de positions.

Un EP gorgé d’amour et de mélancolie ?

Avec Étoile de jour, Maska ne masque plus ses fêlures. Même si les paroles sont parfois troublantes et mélancoliques, comme sur le titre “S’aimer seul”, il est toutefois convaincu que l’amour traverse l’humanité. Même si dans la globalité l’amour est présent dans les huit titres, il est plus flagrant dans deux titres qui évoquent l’amour autant dans le texte que dans le titre.

Dans ce titre touchant composé par Nino Vella, Maska revendique le fait d’apprendre à s’aimer soi-même avant d’aimer l’autre, à défaut de mal les aimer ou de rejeter en l’autre tout l’amour que l’on souhaiterait avoir. Sur un tempo calme, le piano rencontre un beat régulier et marque une pause dans l’EP. Il invite sur ce titre S.Pri Noir qui fait les chœurs. Le rendu dresse un constat lucide où on entend la voix chantée du rappeur sur le refrain. Une manière de se montrer sans artifice, face à ses faiblesses devant cette confrontation amoureuse qui semble déboussoler l’artiste.

Dans la même thématique de l’amour douloureux et toxique, il y a le titre “Jamaimer”. Maska s’entoure pour l’occasion de l’artiste Tayc bien connu pour ses titres exprimant les peines d’amours. En plus de jouer avec le mot ‘Jamais aimer’, ce titre fait partie de ceux les plus calmes de la tracklist. La boucle de guitare rend l’ensemble aussi planant que doux et le phrasé de Maska varie entre un rap plus prononcé et un pré-couplet qui laisse plus de temps à l’air de circuler. Plus question d’aimer pour Maska qui considère que “l’amour est maudit” et atteste au passage que sa plaie est encore ouverte et sa douleur bien vive.

L’amour est un miroir. Il nous renvoie à ce que nous sommes ou croyons être. Les huit titres nous le prouvent. Que ce soit à travers la célébrité, d’un couple ou vis-à-vis de soi-même. Les messages nous rappellent combien sortir d’une relation toxique peut aussi aider à devenir un homme meilleur.