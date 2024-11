Nûr : la (très) bonne découverte avec l’EP ‘Levante’

Nous sommes tombés sous le charme de ce groupe découvert au Crossroads Festival. Nûr vient de publier son premier EP. On en parle sur aficia.

Quand on vous dit que parfois on prend des claques musicales, Nûr en fera probablement partie à la fin de l’année 2024. Entre dreampop et musique électronique, Juliette et Agathe savent en plus, tout faire ! Rien ne leur échappe : guitare, clarinette, batterie, synthés… de vraies performeuses. Dis comme ça, ça paraît alléchant, mais sans plus. Et bien croyez nous, en live ça déchire !

L’ensemble des professionnels accrédités au Crossroads Festival début novembre est resté bouche bée face à ce spectacle de trente minutes. Nous avons voyagé, loin, très loin. Et que cela fait plaisir de voir de la clarinette sur scène ! Inattendu et surprenant ! Que dire également des harmonies entre les deux femmes. Impeccables et somptueux.

On ne vous en dit pas plus, on vous laisse savourer cet EP savoureux baptisé Levante et signé sur le label Rouge Errance.

Découvrez l’EP Levante de Nûr :