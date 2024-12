Chien Bleu en interview Flash : “Pour ce premier album, j’ai eu envie d’être plus vrai que jamais.”

Une semaine après la sortie de son premier album, aficia te fait découvrir le rappeur Chien Bleu. À découvrir d’urgence dans notre interview Flash !

Se démarquer dans le milieu du rap n’est pas une mince affaire quand on connaît le nombre de sorties chaque semaine. Pourtant, le projet de Chien Bleu ne nous est pas passé inaperçu. Et pour cause, son flow mystérieux et attachant sont une première vitrine à ce que nous allons découvrir et adorer juste en l’écoutant. L’artiste originaire de Suisse est ancré et pose aisément sur des productions qui le projette déjà sur scène, des moments de vie. C’est accessible, intriguant et sincère. On a évidemment voulu en savoir plus. Nous avons pu lui poser 5 questions pour notre interview Flash !

Chien Bleu : L’interview Flash

1 Qui est Chien Bleu ?

Je suis un rappeur, tatoueur de Genève, issu du milieu punk/skin antifa. J’ai gardé cet ADN qui transparaît dans ma musique. J’ai commencé à incarner Chien Bleu en 2018 en laissant les guitares et leurs grosses distorsions pour quelque chose de plus intimiste qui me ressemble plus. Après avoir sorti quatre EP et fait beaucoup de concerts, je me sens enfin prêt pour présenter mon premier album On va jamais mourir.

2 Ton nouvel album semble marquer une évolution tout en restant fidèle à tes racines. Comment as-tu réussi à concilier cette recherche de nouvelles sonorités plus accessibles avec ton esprit underground qui te caractérise ?

Pour ce premier album, j’ai eu envie d’être plus vrai que jamais. On a mis de vrais instruments, des samples de batteries et on a enlevé l’autotune à certains endroits au profit d’une certaine aspérité. On a aussi pensé les morceaux pour qu’ils puissent être joués en live et je me suis fait violence pour épurer les textes afin de les rendre plus compréhensibles. Peut-être que c’est tout ce processus qui rend le projet plus accessible. Je pense que c’est impossible pour moi de lâcher ce côté underground, je ne fais même pas exprès, c’est juste moi.

3 Dans ton dernier clip « New York », le choix du noir et blanc donne au clip une esthétique très particulière. Pourquoi avoir opté pour cette option ? Quel impact souhaites-tu créer avec ce choix de couleurs ?

“New York” est un son qui parle de ma ville, Genève. Avec Neto Firmino on a voulu faire un clip documentaire. Il m’a suivi avec une vieille caméra pendant 3 jours. Le but était de souligner le propos de l’album en étant aussi vrai que possible. Pour moi, le noir et blanc rajoute un aspect impactant. C’est une esthétisme que je gardais pour l’album.

4 Tes précédents projets, comme « Papillon » et « Jours Sauvages », témoignaient déjà d’une grande diversité musicale. Quelles sont les influences – moments de vie qui ont façonné ton nouvel album ?

Avec ce nouveau projet, je parle de mon enfance mais aussi beaucoup de ce qui se passe au fond de moi. Mes questionnements sur l’avenir sont très présents. Lors de l’écriture d’une partie des chansons, ma copine était encore enceinte. Je parle aussi beaucoup de ce qui m’entoure. J’aime raconter ma ville sous un angle que les gens ne connaissent pas. Pour les influences musicales j’écoute beaucoup de rap français mais pas que, on voulait une empreinte rock qu’on retrouve sur tout l’album. On a puisé autant chez Pink floyd, Men I Trust, Noir désir que chez des icônes du rap comme Mac Miller ou Kanye West.

Le dessin m’apaise alors que la musique m’anime. Chien Bleu

5 Tu es tatoueur depuis 10 ans. Le tatouage, comme la musique, sont à la fois une forme d’art et de performance (selon moi). Est-ce que d’après toi – ces deux métiers sont deux types d’expériences que tu vois comme complémentaires ou différentes dans ta carrière ?

J’ai l’impression que tout ce que je fais participe à ma musique. Au début,j’ai essayé de séparer ces deux aspects mais je crois que l’un nourrit l’autre. Quand je tatoue je rencontre des gens qui ont des avis, des profils différents, souvent on échange et ça élargit ma vision. Après ça reste deux choses très différentes dans la pratique. Le dessin m’apaise alors que la musique m’anime. Actuellement je lis les deux en bossant sur un petit bouquin illustratif qui accompagnera l’album… Parfois certains clients connaissent ma musique. On est alors amené à discuter de certains morceaux ou du live. Ça donne naissance à des échanges marrants.

Découvrez On va Jamais Mourir de Chien Bleu :