Rencontre avec Louve, une jeune artiste qui arrive avec un univers à la fois hypnotique et travaillé. Interview sur aficia !

Premier single et première prise de parole pour Louve qui vient de dévoiler “Idylles nocturnes”, son premier single, annonciateur d’un premier EP (Ultra Chaos) prévu pour mi-avril.

Entourée d’une équipe de choc, la jeune artiste a simplement pensé à tout un univers et elle se sent prête à briller. Louve n’a qu’une seule vie et compte bien vous toucher avec son univers envoûtant et onirique. Faisons plutôt les présentations…

Louve : l’interview…

Pour ceux qui te découvrent aujourd’hui, peux-tu te présenter simplement ? Et pourquoi le nom de Louve ?

Je suis Louve mais aussi Maud Ferron dans la vie de tous les jours. Pour tenter de me présenter : je suis musicienne, chanteuse, comédienne et couteau suisse artistique on va dire. Car j’aime toucher à tout ce qui entoure mes projets (la réalisation, le stylisme, la direction artistique…).

Le nom Louve est venu du collectif La Tendre Meute que j’ai créé il y a 5 ans. Et comme son nom l’indique, cela faisait référence aux meutes de loups. Le surnom Louve est arrivé tout simplement et je m’y reconnais très bien !

Lorsque j’ai voulu commencer mon projet je voulais vraiment dissocier ce projet des autres, avec un alter égo, et c’est très naturellement que le choix de Louve s’est imposé.

Parle-nous de ton univers, de ce que tu aimes à côté de la musique, de ton côté mystérieux..? Qui se cache derrière ce masque d’artiste ?

Mon univers c’est un mélange d’émotions très fortes, de rage de vivre, de danse, de Vietnam, de Mexique, d’ésotérisme et de beaucoup de musique. Je ne pense pas vraiment avoir un masque d’artiste, mais disons qu’avec Louve, je me permets d’assumer ma face plus sombre, plus folle, plus mystique.

Quelles sont tes prétentions avec ton nouveau single « Idylles Nocturnes » ?

Oh, j’aimerais toucher quelques âmes avec ma musique, faire voyager les personnes qui écouteront. Déjà ce serait magnifique. Après si je peux avoir encore plus de personnes pour m’entourer, des radios, des télés (soyons fous) et faire une tournée je serais la plus heureuse !

Pour arriver à une telle production, tu as dû t’entourer d’une sacrée équipe. Tu nous la présente ?

Bien sûr, je suis très fière de mon équipe et d’avoir pu travailler avec des personnes qui sont devenus mes amis. J’ai travaillé sur l’arrangement et prod de l’EP avec Dani Terreur, puis le mixage avec Perceval Carré et le mastering avec Benjamin Savignoni. En ce qui concerne mon entourage de tous les jours, je suis accompagnée par mes managers, Alexia et Mike (La Pieuvre) et de Romane Monnier (Shaker) pour les relations presse. Sans compter toutes les personnes qui m’accompagnent depuis le début sur les tournages, clips, photos…

C’est grâce à cette dream team que le projet a pu avancer comme je le souhaitais jusqu’à présent. Chaque personne amène sa pierre à l’édifice et c’est beau.

Un petit mot pour terminer ?

Mon petit mot pour terminer : on a qu’une vie.