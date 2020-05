Saez innove et annonce “un événement jamais organisé auparavant” pour 2021 !

Saez, le poète révolté qui a vu écourter sa tournée 2019 à cause de soucis de santé est bel et bien de retour, enfin presque… Toutes les infos sur aficia.

Comme en 2016, Saez a donné rendez-vous à ses fans le 16 mai à 16h16, sur un nouveau site (saez2021.fr), avec toujours autant de mystère et un titre alléchant : “un événement jamais organisé auparavant”.

Le suspens, insoutenable pour ses fans, a finalement laissé place, ce samedi 16 mai, à une surprise d’envergure, certes, mais à beaucoup de questions également.

Un concept encore une fois novateur…

Enregistrer deux doubles albums sur scène, en direct et en une prise. Que c’est ingénue ! La surprise est bonne, il faut l’avouer, et c’est surtout la promesse d’un moment unique et exceptionnel pour ses fans et pour les amoureux de musique tout simplement.

Plus que cela c’est une œuvre en plusieurs morceaux que nous propose l’artiste : deux concerts seulement en 2021, tous deux à Paris, 2 recueils de textes, Mélancolie et La Symphonie des Siècles et, donc, ces doubles albums enregistrés lors des concerts. Sacré programme ! Deux nouvelles épopées qui auront très bientôt une date officielle.

… mais des sommes astronomiques à débourser !

Pour autant la proposition ne fait pas l’unanimité chez ses plus fidèles partisans, la raison ? Le prix, comme souvent c’est le nerf de la guerre. 116€, 166€ ou 200€, ce ne sont pas des prix habituels pour les adorateurs de celui que l’on surnomme l’Ours. Et si ces prix sont très largement justifiables par les prestations, incluant notamment l’abonnement d’un an à “culturecontreculture”, la méthode surprend et les sommes refroidissent, surtout celles et ceux qui auraient souhaité s’y rendre en couple ou en famille.

Il y a fort à parier que des billets simples seront proposés à la vente par la suite, mais à l’heure d’aujourd’hui, l’annonce tant attendue du chanteur interroge plus qu’elle ne séduit alors que le concept est une nouvelle fois novateur. Sans parler de l’état de santé de ce Maître des mots, dont on ne dit rien, laissant ainsi planer le doute et beaucoup de questions sur la suite de sa carrière…

Découvrez le teaser pour annoncer cet événement :