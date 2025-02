Acropola se livre dans son dernier single “Ça sert à quoi ?”

Acropola a dévoilé son nouveau titre introspectif “Ça sert à quoi ?” le 7 février. Un single à découvrir sur aficia.

Avec plus de quatre millions d’écoutes, Acropola s’impose comme une figure montante de la variété contemporaine. À travers une écriture sincère et des émotions brutes, il façonne une musique mêlant mélancolie et modernité. Originaire de Perpignan, Acropola se lance dans la musique en 2020 avec ses premiers projets, Providence et Nuit Noire de l’Âme. D’abord influencé par le rap, il ressent vite le besoin d’explorer d’autres horizons. Désormais, il assume une musique hybride, fusionnant électro, pop et chanson française.

Entre spleen et modernité

Un texte brut, une mélodie envoûtante et une sincérité désarmante. Voici le nouveau single “Ça sert à quoi ?” du jeune artiste catalan. Du haut de ses 25 ans, Acropola nous livre un morceau où chaque note résonne comme un écho à nos propres doutes. Porté par une production électro-pop immersive, le titre mêle nappes synthétiques et mélodie poignante, créant un équilibre subtil entre fragilité et force.

L’interprète aborde plusieurs thématiques : la sensibilité, la douleur émotionnelle, la quête de sens mais aussi la souffrance. Avec “Ça sert à quoi ?” Acropola confirme son identité et son ambition : offrir une musique sincère, introspective et résolument moderne.

Inès Fakche