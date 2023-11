Cabale, le groupe qui dépeint habilement des tranches de vie

Tout neuf dans le paysage musical, le groupe Cabale a de séduisants arguments en stock. Il sort un premier EP éponyme, et c’est à découvrir avec aficia.

Cabale, c’est le nom du trio formé par Maxime, au chant, et de Cyrille et Tanguy, aux instruments. Loin d’être conditionné à un unique style, le groupe se balade à travers de nombreuses influences. Rock, britpop et même rap s’entremêlent dans cette musique fougueuse, aux rythmes prenants et aux textes souvent acérés.

Cette vision musicale a d’ailleurs permis aux artistes d’intégrer les sélections talents émergents des Spinnup Session, du Ricard Live et de Live Me If You. C’est donc un premier pas vers une première reconnaissance.

Et le 20 octobre 2023, Cabale sortait un premier EP éponyme composé de 6 titres. Le morceau “Bora bore out” avait d’ailleurs été dévoilé quelques mois plus tôt sous forme de clip. Et ce projet est parfaitement calibré, en nous embarquant dans les bouts de vie d’un jeune adulte un peu englué dans la réalité du quotidien. Acceptation de soi, compétitivité cruelle, solitude et société bancale s’assemblent progressivement. Chaque single possède une âme à part entière. En conclusion, une fraîcheur sonore à suivre de très près.

Découvrez “Problèmes”, le clip de Cabale :