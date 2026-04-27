Dab Rozer : le portrait (presque) rap de la semaine !

Dab Rozer, un anti-héros revendiqué, un humour acéré et une musique entre rap et électro, voici notre portrait de la semaine.

Il y a des artistes qui cherchent la lumière, et d’autres qui préfèrent en rire pour mieux la détourner. Dab Rozer est de ceux-là. La Rédaction l’écoute depuis plusieurs jours et, à l’heure de la sortie de son premier album, Le personnage principal, recommande avec curiosité d’y tendre l’oreille.

Dab Rozer : son CV

Dab Rozer, de son vrai nom Nicolas Ruiz, il le dit lui-même, c’est « dix ans de conservatoire à Sète en tant que batteur-percussionniste, un master en communication à Sciences Po Paris ». De tout cela, est né un personnage, mi-star mi-chômeur, détestablement attachant.

Avec son premier EP Vie paisible (2017), l’artiste développe un univers hybride, nourri de rock, d’indie, d’électro et de rap, où l’autodérision est un véritable langage artistique. Il y incarne un protagoniste grandiloquent, persuadé d’être au centre de tout, dans un monde où tout le monde le revendique déjà… Et tant sur scène qu’à l’écoute, c’est sans doute cela qui fonctionne le mieux.

« Devenir une star… ça prend au moins trois semaines »

Même si Dab Rozer cumule déjà de jolies stats (plus de 1,6 million de vues sur TikTok et 25 000 auditeurs mensuels), l’artiste préfère jouer la carte du « mi-star / mi-chômeur ».

Mais on ne s’y trompe pas, derrière le troll se cache une âme visiblement perfectionniste. Sur scène, chaque maladresse est chorégraphiée, chaque moment de malaise est calibré. Côté fanbase, l’artiste va même jusqu’à s’amuser avec son merch..

Un nouveau contraste, entre l’absurde et la précision, qui vient ajouter un trait attachant à une formule que l’on prend plaisir à découvrir.

Son actu : son premier album Le personnage principal

Sa dernière actu, elle est plutôt fraîche, puisque le 3 avril dernier, Dab Rozer a franchi une étape majeure avec la sortie de son premier album : Le personnage principal. Un disque conçu comme un « roman dont vous êtes le héros », interrogeant notre obsession pour l’image et l’ego à l’heure des réseaux sociaux.

Un projet que l’on arpente depuis le début du mois et que l’on peut d’ores et déjà qualifier d’idéal pour rentrer dans l’univers de l’artiste. Musicalement, l’album affiche une diversité fédératrice, on y retrouve l’ultra-solaire (et délicieusement stupide) « coucou les potes » en featuring avec Nerlov, mais aussi le focus track « briller« .

Mention spéciale aux interludes narratifs portés par des voix légendaires du doublage comme Brigitte Lecordier et Pierre-Alain de Garrigues (notre cœur d’enfant a bondi à l’écoute des premières intonations).

En bref, on a hâte de le retrouver sur la route, et on vous conseille vivement de faire de même.