À quelques jours du lancement de la nouvelle saison de Star Academy, Djebril Slatni est le dernier élève de la promo 2023-2024 à se lancer en solo. Et l’attente en aura valu la peine ! aficia revient sur son parcours, non sans embûches, dans l’émission star de TF1.

Grosse tête de la dernière saison de la Star Academy, Djebril Slatni a marqué la saison 11 du télé-crochet que le phénomène Pierre Garnier a remporté. Alors que les candidats de la promo 2023 avaient tous dévoilé au moins un single (certains plus sympathiques que d’autres), Djebril a décidé de prendre le temps. Il a travaillé une identité visuelle et sonore qui lui ressemble à cent pour cent.

Un solo qui s’est fait attendre…

Le fruit de ce travail est “Privilèges”, un morceau entre pop et R&B. Ici, Djebril Slatni chante les défis qu’il a dû relever en arrivant dans l’industrie musicale : le favoritisme, le jugement ou encore le colorisme. Au fil des paroles, le chanteur originaire du sud-est de la France règle ses comptes. Il prévient quiconque tentera de se mettre sur son chemin : « l’ancien Djebril est mort”. La pochette du single, dévoilée en amont de la sortie, illustre à perfection les paroles. celles-ci dépeignent Djebril comme un survivant, blessé, mais qui se révèle encore. Publié indépendamment, « Privilèges » a été entièrement écrit par Djebril, et composé avec Triheart, Jones Jonathan Stroude-Ernzer ainsi que P-Prod (KIKESA, Niska, Maes…).

Découvrez le premier single “Privilèges” de Djebril Slatni :

Un parcours non pas sans embûches

Djebril Slatni est un artiste de 23 ans, originaire de Carros (Alpes-Maritimes). Dès son enfance, ce fils d’un père mélomane et cinéphile ressent une attraction pour les arts. Mais sa timidité l’empêche d’exercer pleinement sa passion. C’est un voyage au Canada à 18 ans qui sera déterminant pour Djebril. Il ressentait l’envie de s’évader dans un pays plus ouvert d’esprit, comme il le confie en interview chez Alix Grousset. D’abord il commence en prenant des cours de danse, puis il réalise que sa vocation est le chant. Le jeune homme rentre en France durant la pandémie de 2020. Au fil du temps, il fait plusieurs rencontres déterminantes qui l’aideront à concrétiser son projet musical. C’est ainsi que naîtra son premier single intitulé “Le Temps”, qui lui permettra d’être repéré pour la Star Academy.

Le soprano à la voix particulière va tout de suite se distinguer au fil de ses prestations. On retiendra notamment le duo sur “Kid” avec Eddy De Pretto et sa dernière prestation sur “Comportement” d’Aya Nakamura. En dépit de ses différends avec les candidats et d’autres désaccords avec la production, Djebril ira jusqu’à se qualifier pour la tournée de la Star Academy. Cette dernière a pris fin le 7 juillet dernier après quatre mois de concerts intenses. C’est sur sa story Instagram qu’il se livrera finalement : “Je suis soulagé de terminer ce cycle d’exposition et son lot de discrimination, d’exclusion et d’inégalités de traitement. Et non, toutes et tous les artistes ne sont pas logés à la même enseigne”. Un message qui obtiendra le soutien d’autres candidats de la promo comme Candice ou encore Axel, qui confirmera ses dires.

Aujourd’hui, Djebril Slatni semble donner le coup d’envoi d’une nouvelle ère. Nous ne manquerons pas de vous en parler en temps et en heure.