Star Academy : Héléna, Julien et Axel dans les bacs

Après le raz-de-marée suscité par la chanson de Pierre, c’est au tour d’Héléna, Julien et Axel de dévoiler leurs singles respectifs à la sortie de la Star Academy. C’est en écoute sur aficia !

La success story de cette onzième saison de la Star Academy se prolonge bien au-delà de l’enceinte du célèbre Château de Dammarie-les-Lys, sans risque d’essoufflement à l’horizon. Alors que les portes du château se sont refermées il y a un mois avec la victoire de Pierre Garnier, un nouveau chapitre s’apprête à s’écrire grâce à la tournée qui fera danser les plus grandes salles de France, de Belgique et de Suisse au cours de 70 dates exceptionnelles jouées à guichet fermé.

Mais outre cette parenthèse scénique collective que partageront sept élèves de cette dernière saison (Pierre, Julien, Héléna, Axel, Lénie, Djebril et Candice), ce sont les carrières respectives des académiciens qui sont particulièrement attendues. Il faut dire que Pierre a frappé fort en dévoilant rapidement “Ceux qu’on était”, son premier single fédérateur. Succès immédiat ! En effet, le titre cumulait 2 millions d’écoute sur les plateformes en seulement 24h, un record pour une chanson pop française. Si son premier album est très attendu, Pierre peut déjà se targuer d’être auréolé d’un disque d’or pour sa première composition. Il nous tarde donc de découvrir s’il confirmera l’essai dans le futur !

Julien rêve la vie d’artiste

Mais quid de ses camarades avec qui il partageait le carré final ? Commençons ce tour d’horizon par Julien, finaliste non déméritant qui avait rapidement tenu ses fans en haleine en annonçant l’arrivée imminente d’un premier single. Il fait désormais le grand saut avec “Comme tout le monde” écrit et composé par ses soins aux côtés de Vincha (Olivia Ruiz, Grand Corps Malade, Claudio Capéo, Louis Albi) et de Tibz. Deux pointures qui ont l’art de sublimer leurs pairs. Sur une production léchée signée Alban Lico qui n’est pas sans rappeler l’air de “Voilà” de Barbara Pravi, Julien se confie avec une sincérité désarmante sur ses rêves de scène. La tension des cordes sublime son grain de voix puissant particulièrement mis en avant sur ce titre épuré.

Découvrez “Comme tout le monde”, le premier single de Julien :

Héléna regarde l’avenir

Sur un piano-voix vibrant, Héléna montre une facette résolument aérienne de son univers artistique. L’occasion d’apprécier une nouvelle fois des modulations de voix charmants qui exacerbent l’émotion et la tendresse de ce premier single intitulé “Aimée pour de vrai” et confectionné sur mesure à quatre mains aux côtés de Dani Terreur, Alice et moi et Noée. Éblouissante sur cette ballade qui ne manque pas d’atouts pour toucher en plein cœur, l’artiste évoque les doutes sur son parcours, déterminée à se faire davantage confiance et à puiser le courage nécessaire pour aller de l’avant et réaliser ses rêves. Un hymne salvateur et résolument positif en somme !

Écoutez “Aimée pour de vrai”, le premier single d’Héléna :

Axel fait le grand saut

À l’instar de Julien et Héléna, Axel propose avec “Chante” un premier single lumineux qui évoque l’espoir, le courage et la force de croire en ses rêves. Un dénominateur commun qui fait ainsi pleinement écho à l’aventure humaine de la Star Academy comme tremplin dans l’industrie musicale. C’est un Axel convaincu de ses choix qui s’affirme sur ce titre écrit avec Vincha et Lili Poe. Dans un quotidien parfois tourmenté, il chante la place importante qu’occupe la musique dans sa vie, remède à de nombreux maux. Le tout est ponctué par une ritournelle électro-pop qui se révèle plutôt entêtante.

Découvrez “Chante”, le premier single d’Axel :