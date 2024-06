Pierre Garnier : qui sont les artistes qui ont collaboré sur son album ‘Chaque Seconde’ ?

Le premier album très attendu Pierre Garnier Chaque Seconde est dans les bacs. Des artistes pas si inconnus ont participé au projet. Qui sont-ils ?

Après sa victoire à la Star Academy 2023, Pierre Garnier a vécu une véritable ascension. Une forte médiatisation qui lui a permis de vivre de belles expériences comme récemment au festival de Cannes. Dans l’élan de cette célébrité naissante, l’artiste de 22 ans a aussi pris le temps de créer son premier album en alternant avec les + 70 dates de la tournée phénoménale “Star Academy Tour“. Peu de repos, beaucoup de travail sur ces derniers mois. Heureusement Pierre Garnier a pu compter sur le soutien de ses nouvelles rencontres artistiques pour l’aider à poser des mots sur ses émotions et prendre une direction artistique aussi épurée que classe. Qui sont donc ces artistes (dont nous connaissons certains) qui ont collaboré sur cet album ?

La (grande) famille Duchess : des artistes au manager à la composition !

Cet album c’est avant tout une collaboration avec la grande famille Duchess, la structure qui manage Pierre Garnier. Sur chaque titre, un artiste de l’agence a aidé à la composition des chansons.

Daysy

Son nom ne vous dit pas encore quelque chose (alors que nous oui, nous l’adorons) et pourtant sa plume résonne fortement aux côtés de celle de Pierre dans ce projet. Daysy a notamment participé à la création de 10 chansons (sauf “Tout en mieux“, “pas une larme“). À côté, elle développe son projet personnel : aussi solaire dans les productions que touchantes dans les paroles. Elle y évoque des sujets de société mais aussi des messages plus intimes comme son dernier titre “Papa“.

Joseph Kamel

Impossible de passer à côté du deuxième artiste le plus diffusé sur les radios françaises. Joseph Kamel fait un énorme bon dans l’industrie musicale avec ses deux tubes “Celui qui part” et “Beau“. Un excellent compositeur qui est derrière le tube “Ceux qu’on était“. Deux artistes qui prouvent que la pop française est en bon chemin, en témoigne son dernier titre “Ton regard“.

Cobalt

Duchess a le flair pour sentir les artistes de demain. Cobalt comme Pierre a suivi le chemin des émissions de divertissement en l’occurrence “La France à un incroyable talent“ sur M6. Un parcours remarqué par ses compositions à fleur de peau qui retrace des histoires d’amour (pas toujours heureuses) d’un jeune homme comme avec son titre “Trop tôt“. Il signe sur le projet le titre “Nous on sait“ et “Sur Pause“…

Léo Chatelier

Évidemment, qui de mieux pour co-composer une chanson sur-mesure que le producteur et manager de Pierre Garnier pour raconter cette nouvelle vie après cette folle ascension. En témoigne le titre “L’horizon“ qui nous prend aux tripes avec ce chant de gospel et ce rythme réconfortant. Une histoire de famille artistique qui promet de belles choses dans les années à venir.

D’autres belles plumes…

Marso

Lui aussi, est devenu en quelques années une référence pour les artistes qui veuillent des chansons authentiques et personnelles : Marso. Le compositeur a notamment collaboré avec Solann, Mika, StyleTo, Pierre de Maere, Adèle Castillon…

Il co-compose avec Pierre les titres “Les mots“, “Nous on sait“ et “Sur Pause“.

Mosimann

Avec un parcours similaire à Pierre Garnier, Mosimann est l’un des artistes qu’on suit depuis de longues années sur aficia. L’ex-gagnant le saison 7 de Star Academy est devenu un producteur et artiste électro réputé. Il foule les festivals et plus grande scène pour des shows de folie. Sur ce projet, il vient apporter notamment sa vision sensible en co-composition sur “Tout en mieux“.