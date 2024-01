Fiona Walden signe son retour avec “Brûler le temps”

On a finalement craqué sur la nouvelle direction que prend Fiona Walden avec “Brûler le temps”, son nouveau single à découvrir sur aficia.

Autrice, compositrice, productrice… elle sait tout faire. Cette avant-gardiste de la pop française avait été saluée par le public en 2017 en remportant le prix coup de cœur du Chantier des Francos. Son univers pop-folk et son premier EP Wanted avaient bercé le public. Après avoir pris un autre tournant dans sa carrière en explorant le sound design (Givenchy, Unprint…) pour mieux se réinventer, Fiona Walden est de retour, toujours plus envoutante en mélangeant les sonorités et les inspirations. Elle cite notamment The Weeknd, David Bowie et Billie Eilish !

Avec “Brûler le temps”, son premier single en français, l’artiste se sert dans la langue de Molière pour nous toucher davantage encore. Elle s’est pour cela entourée d’Apollo Noir pour les arrangements (Jeanne Added, Silly Boy Blue, Bagarre…). Rien que ça ! Fiona Walden s’exprime sur sa chanson : “Je parle de la naïveté et de la fougue d’une période de ma vie plus adolescente où j’ai vécu très vite, sans penser au lendemain ni aux conséquences. C’est un des morceaux les plus intimes que j’ai pu écrire car je m’adresse individuellement à des personnes que j’aime, que j’ai aimées mais aussi à celles que j’ai perdues”.

Découvrez “Brûler le temps”, de Fiona Walden :