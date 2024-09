Le groupe de rock irlandais Fontaines D.C. publie ‘Romance’ !

Fontaines D.C. a publié, le 23 aout dernier, son album Romance. Un album que la rédaction d’aficia a adoré. On se devait de vous en parler !

Le 17 avril dernier, Fontaines D.C faisait son grand retour. Deux ans après l’exceptionnel Skinty Fia, le groupe publiait “Starburster”. Un premier single singulier et addictif ayant atteint plus de 12 millions de streams en un temps record. Et ce titre ne nous a pas non plus échappé chez aficia. On n’a pas cessé de l’écouter depuis. Quelques semaines plus tard, le groupe publiait son titre “Favourite”. Accompagné d’un doux clip vidéo, cet intime portrait du groupe inaugurait l’été 2024 avec perfection.

Après la sortie de trois singles d’exception, c’est le 23 aout dernier que les cinqs amis nous dévoilaient Romance. L’un des albums les plus attendus de 2024 était venu clôturer l’été avec autant de grâce qu’il avait été inauguré. Publié il y a maintenant quelques semaines, cet album est clairement LE projet marquant de cette rentrée. On y découvre un groupe plus ambitieux et plus assumé que jamais. Un quatrième album qui confirme la place des Irlandais au sommet de leur art. Un album intensément sensible et romantique, que l’on écoute déjà en boucle.

Fontaines D.C. sera en concert au Zénith de Paris le 13 novembre prochain. Un concert évènement qui affiche malheureusement complet depuis déjà plusieurs mois !

Découvrez Romance, le nouvel album de Fontaines D.C. :

Lou-Ann Nambot