Clip “Première fois” : Since Charles s’enivre face à l’immensité 

Actuellement sur les routes aux côtés de French 79, Since Charles dévoile un nouvel extrait de son futur EP. Découvrez le clip de “Première fois” sur aficia.

Souvenez vous, nous avions rencontré Since Charles pour la toute première fois il y a deux ans. Il était alors en première partie d’Hervé ! Deux ans plus tard, l’artiste originaire de Marseille se retrouve sur les routes aux côtés du producteur French 79 sur toutes ses dates françaises. Un moyen de se faire connaître auprès d’un public qui vient s’enivrer sur une musique planante et électrisante.

Et justement, l’ivresse, un thème qui revient sur le tout nouveau single de Since Charles intitulé “Première fois”. Il est alors fasciné par “la grande ville”, une capitale bruyante et sauvage, une sorte de fascination qui remonte à l’époque de son adolescence. Musicalement, Since Charles monte d’un step avec un titre résolument pop marqué par les inspirations électroniques de l’artiste qui laisse entrevoir les premiers traits de son projet Portamento part. 2 à paraître en avril 2024.

Un mot sur le clip. L’artiste a utilisé l’outil extrêmement moderne qu’est l’Intelligence Artificielle, nous plongeant là aussi dans un imaginaire et une nostalgie adolescence.

Découvrez le clip “Première fois” de Since Charles :