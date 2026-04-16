VICTOR, l’artiste qui explore les jeux d’apparence et de perception

Après une poignée de morceaux notables, VICTOR prépare un nouvel EP. Une singularité musicale à découvrir avec aficia.

Originaire de Montpellier, VICTOR est un artiste qui s’est déjà fait une petite place dans le streaming, avec actuellement plus de 100 000 auditeurs mensuels. Sur Spotify, son titre “Amoureux (Last Kiss)” frôle les deux millions d’écoutes.

À 25 ans, l’auteur-compositeur-interprète façonne un univers envoûtant, joue avec sa voix et installe une tension lancinante presque naturelle. Son autre force, c’est le côté intimiste de ses textes, cette analyse des relations et des actes, tout ce qu’on développe de manière invisible mais qui construit le lien entre deux personnes.

Une approche subtile qu’on retrouve notamment dans “BAratin”, un premier morceau pour amorcer la venue de Standard, un nouvel EP prévu pour le 3 juin 2026. Plus récemment, le chanteur nous a embarqués dans un effet “Mandela”, à travers une relation délicate et sans avenir. Les souvenirs réels côtoient alors des espoirs impossibles. Deux titres, deux approches, mais une esthétique semblable…

Si vous êtes du côté de Paris, VICTOR se produira le 2 juin 2026 sur la scène du Point Éphémère, une belle occasion de fêter l’arrivée du projet.

Découvrez “BAratin” et “Mandela”, des titres signés VICTOR :