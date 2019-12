Clip “The Flame” : AaRON fait des étincelles sur la piste de danse

AaRON Actualités Discographie Concerts

Retour tonitruant pour le tandem AaRON qui dévoile “The Flame”, un nouveau single résolument positif qui se découvre en images sur aficia !

Depuis 2015 et la parution du brillant We Cut The Night, le duo AaRON s’était fait silencieux pour se consacrer pleinement à la réalisation d’un quatrième opus attendu dans les bacs en 2020 et espérons le plus tôt possible. Ces derniers mois, Simon Buret et Olivier Coursier s’emparaient de leurs réseaux sociaux pour livrer quelques confidences sur un futur opus hors des sentiers battus et quelque peu différent de ce qu’a pu proposer le groupe par le passé.

Plus dansant et festif ? C’est ce que pourrait laisser suggérer “The Flame”, nouveau single électrisant disponible en écoute et en téléchargement sur toutes les plateformes digitales depuis le 10 décembre. Gageons en tout cas que les garçons parviendront une nouvelle fois à surprendre avec des sonorités synthétiques d’une grande qualité qu’ils présenteront de surcroît en live le 21 novembre 2020 au Zénith de Paris !

Rejoins la danse !

Introduit en beauté par des notes bouillonnantes qui annoncent la couleur, le titre “The Flame” emporte rapidement les auditeurs dans une ronde electro efficace qui incite incontestablement à se déhancher sur le dancefloor. Résolument moderne, la production est sublimée par la voix suave de Simon Buret qui scande un texte poétique et énigmatique : “Oublie ce que tu n’es pas, cette danse est ta proie / Les limites n’attendent que d’être franchies / Les icônes ne scintillent pas dès lors qu’elle sont noircies / Que nos initiales brûlent dans la même lumière / Tu brûles”.

Aussi, AaRON a dévoilé le clip de son nouveau single, s’attelant également à l’exercice de la réalisation. Les interprètes de “U-Turn (LIli)” s’engouffrent dans des sous-sols où ils finissent par rejoindre une piste de danse. De la boule à facettes au lecteur CD’s, en passant par les styles vestimentaires des artistes, l’ambiance est délicieusement rétro. Dès lors que résonnent les premières notes de “The Flame”, les garçons dansent et chantent sous les faisceaux lumineux de la salle. Des images psychédéliques et enivrantes qui confirment la très grande inspiration d’AaRON en termes de visuels.

Visionnez “The Flame”, le nouveau clip d’AaRON :