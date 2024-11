AaRON explore le désir brûlant sur “Legendary”

Quatre années après la parution de son dernier disque studio, AaRON opère un retour puissant avec “Legendary”, un nouveau single en écoute sur aficia !

Avec Anatomy Of Light, son quatrième album paru à l’automne 2020, le tandem AaRON nous avait laissé une belle impression. Fidèles aux compositions électroniques d’une grande finesse, Simon Buret et Olivier Coursier avaient néanmoins exploré des sonorités plus dansantes et accrocheuses pour un accueil critique plutôt positif grâce à des titres tels que “Les rivières” et “Ultrarêve”. Au fil des albums, le duo a donc démontré sa capacité à se renouveler et à innover sans jamais se trahir.

En 2022, AaRON s’est distingué en collaborant avec Mylène Farmer, signant « Rayon vert », un morceau intégré au dernier album de la chanteuse. Un duo mélancolique et aérien teinté de touches électro qui aura permis aux garçons d’accompagner Mylène Farmer au cours de sa tournée des stades. Après cette parenthèse musicale, il est désormais grand temps pour AaRON d’opérer son retour sur le devant de la scène avec le single inédit intitulé “Legendary” !

Une atmosphère magnétique

Précédant un opus actuellement en cours de préparation, “Legendary” ouvre brillamment un nouveau chapitre dans la carrière d’AaRON. La construction du morceau se révèle captivante grâce à sa montée en puissance. En effet, il évolue d’un piano voix exacerbant les fragilités et l’émotion dans le timbre de voix de Simon Buret à des ondulations synthétiques explosives. C’est cette articulation entre les rythmiques qui parvient à créer une atmosphère magnétique et exaltante tout au long de l’écoute.

Avec ce nouveau single, AaRON explore le désir viscéral et passionné provoqué par une connexion avec l’autre. Ce désir brûlant, voire dévorant, pousse ainsi à se donner entièrement dans la relation. Comme à l’accoutumée, les acolytes misent sur un texte poétique un brin mystérieux qui sublime incontestablement la proposition artistique.

Écoutez “Legendary”, le nouveau single d’AaRON :