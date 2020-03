Adeline Lovo, la petite protégée de Lomepal reprend “Yeux disent”

Dans la planète cover, découvrez “Yeux disent”. Une reprise d’Adeline Lovo, comme un hommage à Lomepal… C’est à découvrir sur aficia.

Si nombreux sont les artistes à se battre pour promouvoir leur compositions originales, d’autres restent focalisés sur leur art que sont les reprises. C’est le cas d’Adeline Lovo qui évolue dans cette discipline sur YouTube depuis maintenant six ans.

On a pu apercevoir un avant goût des artistes qui l’influence. Parmi eux, Dadju, Zayn ou encore Lomepal. Ce dernier l’a d’ailleurs repéré sur Internet. C’est également le cas de Némir, qui sont deux artistes emblématiques de la scène urbaine aujourd’hui.

Un premier EP sur les rails…

Aujourd’hui, la chanteuse prépare activement son premier EP, sur lequel elle s’est entourée de Némir, Joe Dwet Filé ou encore Barbara Pravi. Plutôt bien entourée donc ! Mais avant ça, c’est une reprise qu’elle propose au public… Il s’agit de “Yeux disent”, dont l’original appartient justement à son mentor Lomepal et qui avoisine plus de 100 millions de lectures (Spotify et YouTube confondus). Un joli clin d’oeil pour celle qui est dotée d’une voix pure et qui pose son flow avec attention et poésie. Elle ajoute sa touche à elle et une douceur incomparable. C’est tout simplement beau à écouter…

Si cette reprise est disponible sur la chaîne YouTube de l’artiste depuis plus de deux ans, Adeline Lovo l’accompagne maintenant d’une vidéo, tournée à Clichy sous Bois mais aussi dans le 13ème arrondissement de Paris.

Découvrez la cover de “Yeux disent” d’Adeline Lovo :