À l’occasion de la sortie de son EP lettre à , nous avons interviewé la talentueuse Adeline Lovo. aficia lui a posé 5 questions. C’est notre interview ‘Flash’ !

Après avoir dévoilé son deuxième EP Grandir, la jeune Adeline Lovo âgée de 23 ans vient de proposer son tout nouveau projet lettre à. À travers ce disque composé de cinq titres, la chanteuse guérit ses peines et blessures mais soigne aussi celles de son entourage. Chaque chanson entame un dialogue sous forme épistolaire. Elle en parle dans cette interview exclusive et enrichissante !

L’interview ‘Flash’ d’Adeline Lovo :

1Tu es née sous X, est-ce que ton histoire singulière est une source d’inspiration pour toi ?

Je m’en sers un peu quand j’ai envie de parler de ce thème là après je me suis un peu détachée de ça dans le sens où je me suis fait à l’idée que c’était comme ça. Pour moi, ma famille adoptive est ma vraie famille. J’ai été adopté à même pas un an. Ma naissance sous X apparaît notamment dans la chanson “notes dans l’espace”.

2Dans ton nouvel EP lettre à… , tu parles beaucoup de ta famille et tu as notamment écrit une chanson très émouvante sur ta grand-mère. Est-ce que la famille c’est important pour toi ?

Oui tout à fait ! La chanson sur ma grand-mère s’est faite assez naturellement car j’avais envie de faire un morceau en rapport avec le deuil de ma grand-mère. J’étais vraiment très proche d’elle. Mon père m’a envoyé un message vocal que ma grand-mère lui avait laissé après un appel sans réponse, il y a longtemps maintenant. Il me l’a envoyé et il m’a dit de le garder en souvenir. À ce moment-là, je me suis dit pourquoi pas le mettre dans une chanson. Dans ce titre, il y a beaucoup de références qui sont propres à ma famille. Je l’ai écrite pour moi mais aussi pour ma famille.

3Tu as dédié une chanson à ton frère, pourquoi avoir fait ce choix ?

Je voulais faire une chanson qu’il puisse écouter si jamais ça ne va pas, pour lui remonter un peu le moral. Une fois que mes parents se sont séparés, mon frère est devenu très renfermé sur lui-même. J’ai voulu lui rappeler qu’on était là surtout que l’on est assez pudiques au niveau des sentiments.

4Tu sors ton nouvel EP le 14 février avec le single phare “(lettre à) mon ex”, est-ce une coïncidence ?

Non pas du tout ! Lorsque ce titre est né, on n’avait pas encore l’idée de faire l’EP et ça ne devait pas être un système de lettres. Je ne connaissais pas du tout les personnes avec qui je suis allée en studio pour cet EP. C’était un moment dans ma vie où j’étais en plein questionnement après une rupture. J’ai choisi de parler à la deuxième personne afin de m’adresser directement à la personne.

5Comment t’es venue cette idée de faire un opus sous forme de lettres ?

Lorsque l’on est retournés au studio pour faire les autres titres après la chanson sur mon ex, on s’est dit que finalement c’était un peu comme si c’était des lettres. On a discuté avant d’avoir les maquettes, on en avait déjà une sur mon ex, une sur une ancienne amie, j’en voulais une pour ma grand-mère et une sur mon petit frère. Puis je me suis dit, pourquoi pas conclure sur une lettre que je m’adresse à moi-même, pour me rappeler de prendre soin de moi. “(lettre à) une ancienne amie” est une lettre à mon ancienne meilleure amie avec qui j’ai eu une relation très toxique et à laquelle j’ai mis un terme après neuf ans d’amitié. En plus, de manière générale, on ne parle pas beaucoup de rupture amicale.

Inès Fakche

Découvrez le nouvel EP de Adeline Lovo :