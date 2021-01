Bellaire nous fait danser avec “My Love”

On t’invite sur la piste de danse avec Bellaire qui livre aujourd’hui le titre “My Love” en écoute sur aficia.

21 ans seulement mais déjà une bonne dose de talent ! Voilà comment résumer rapidement Bellaire, producteur lillois que le public a eu l’occasion de découvrir en 2017 avec son titre “Paris City Jazz”.

Et après plusieurs EP, Bellaire compte bien nous faire danser à nouveau avec la venue d’un nouveau projet, Date At The Disco, qui est prévu pour le mois de mars prochain.

Un format qui porte magnifiquement bien son nom. En effet, on imagine très bien les pistes de danses colorées, les boules à facettes et même les pantalons patte d’eph’ pour nous déhancher.

Pas convaincu par notre propos ? Il suffit d’écouter “Daytime”, le premier extrait de ce nouveau format mais surtout “My Love” que Bellaire vient juste de dégainer. Il nous livre ici une house dansante, pétillante et un poil vintage.

D’ailleurs, c’est Bellaire qui explique bien mieux que nous le titre : “Je voulais que le morceau soit le plus funky possible, j’ai donc réutilisé les synthés mythiques des années 70 pour retrouver une couleur chaleureuse des ambiances de morceaux house années 2000 en France”. Il nous reste juste une chose à faire : pousser les meubles, monter le volume à fond, descendre la boule à facettes dans le salon et se mettre à danser !

Découvrez “My Love”, le nouveau single de Bellaire :