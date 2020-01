Broken Back dévoile “Good Days”. Et c’est terriblement bon !

BROKEN BACK Actualités Discographie Concerts

Son nouvel album pointera le bout de son nez le 17 janvier. Broken Back dévoile un nouvel extrait baptisé “Good Days” à découvrir sur aficia.

Il a encore accumulé pas moins de 45 millions de streams rien que sur Spotify à travers la France et 78 autres pays en 2019. Jérôme, mieux connu sous le nom de Broken Back, dévoilera Good Days, son nouveau cru, le 17 janvier prochain. Ainsi, après “Wonders” en compagnie de Klingande, le puissant “She Falls” ou encore “One by One” et plus récemment “Jack & Jill”, Broken Back dévoile l’ultime single avant l’album.

Il y a un comme un goût de voyage à travers ce nouveau single baptisé “Good Days”. Celui qui est allé passer les fêtes de fin d’année du côté du Cambodge revient avec un nouveau titre solaire et fédérateur comme il sait si bien les faire.

Produite par Dany Synthé (Dadju, Gims…), cette piste respire le soleil et mélange les styles proches du reggae et l’électro-folk. Très vite, Broken Back capte notre attention avec ces “Éh Oh !” et le tour est joué ! On est de nouveau happé par son univers, ses grosses caisses résonnantes et son petit ukulélé.

Découvrez “Good Days”, le nouveau single de Broken Back :