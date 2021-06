C’est ce vendredi 11 juin que Broken Back revient avec un (déjà) troisième album, Oh My, qu’il a conçu en plein confinement. aficia est allé à la rencontre de l’artiste pour qu’il nous en parle…

On s’était quittés en 2019 pour la sortie de l’album Good Days. Deux ans plus tard, Broken Back est déjà de retour avec dix nouvelles chansons pour nous faire passer un agréable été.

Malgré les 16 derniers mois difficiles écoulés, l’artiste a continué à créer sans interruption depuis son petit chez lui, à Saint Malo. Le maître mot est sans doute celui-ci : positivité ! C’est donc un voyage introspectif et solaire que Broken Back propose d’aborder avec Oh My, et ça se retrouve même au sein de l’interview accordé pour aficia…