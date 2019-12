“Jack & Jill” : Broken Back confirme son nouvel album

Broken Back est de retour avec le titre “Jack & Jill” afin de confirmer son nouvel album. C’est en écoute sur aficia.

C’est officiel ! Broken Back compte rythmé le début de l’année 2020 avec Good Days, son nouveau cru qui doit donner suite à son album éponyme paru en 2016.

Aussi, et après “Wonders” en compagnie de Klingande, le puissant “She Falls” ou encore “One by One”, Broken Back délivre aujourd’hui une nouvelle piste pour nous mettre l’eau à la bouche et nous faire sagement patienter.

Broken Back is back !

Cette nouvelle piste c’est “Jack & Jill” qui devait initialement sortir vendredi dernier. Une production qui offre à entendre le meilleur de Broken Back. Une voix chaude et inimitable, une ambiance qui oscille entre mélancolie et sursaut de vie.

Reste maintenant à patienter jusqu’au 17 janvier prochain. C’est en effet ce jour là que Broken Back fera son retour avec Good Days. Ce nouvel album donnera également l’occasion au jeune producteur originaire de Saint-Malo de fouler de nombreuses scènes l’année prochaine, il donne déjà rendez-vous le 30 janvier à Lille, le lendemain au Bataclan à Paris. Toutes les dates se trouvent juste ICI.

Découvrez “Jack & Jill”, le nouveau single de Broken Back :