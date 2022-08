Broken Back prévoit de sortir un tas de nouvelles musiques dans les mois à venir. Entretien avec l’artiste pour mieux comprendre d’où lui vient cette idée et ce challenge ingénieux !

On apprécie et on soutient ces artistes qui prennent des risques ! Sans cesse redoubler d’efforts, devenir créateurs de vidéos sur TikTok, innover, revenir aux vinyles, faire des covers, imaginer des concepts, sortir de nouveaux sons par ci, par là sur les plateformes de streaming, buzzer, flopper… l’industrie du disque est un grand huit pour beaucoup d’artistes. D’autres se défient eux-mêmes.

Ces artistes, ce sont souvent des artistes indépendants d’ailleurs, loin des calendriers prédéfinis des majors (Universal Music, Warner Music et Sony Music). Rilès et Oscar Anton en étaient des précurseurs. Ce dernier disait avoir “envie d’être dans un processus où je ne m’empêche plus de sortir un titre quand j’en ai envie !”. Il l’a fait avec ses packs mensuels, et depuis, il a rencontré un joli succès avec “nuits d’été” par exemple.

Sortir un maximum de musiques…

Au tour de Broken Back de se challenger et offrir pendant 5 ans, “même si le nombre d’années n’est pas figé!” précise-t-il, un morceau par mois au minimum ! Une envie venue d’un constat très simple, comme il nous le raconte en exclusivité pour aficia : “Je crée tous les jours en studio étant moi-même auteur, compositeur, producteur. Je commençais à ressentir de l’impatience, une sorte de frustration puisque parfois, il faut attendre un an, parfois deux ans avant de sortir un album. Je sortirai dorénavant quand j’en ai envie pour le diffuser le plus rapidement possible, échanger avec les personnes qui me suivent aux 4 coins du monde, avoir des retours plus souvent, évoluer de façon plus fluide”.

Artiste indépendant et libre

Désormais artiste accompli et indépendant, anciennement chez Columbia (Sony Music), Broken Back a la chance d’avoir une certaine notoriété et de pouvoir partir en tournée de l’autre côté de la Terre avec son band, d’avoir ce luxe, cette liberté de définir son calendrier de sorties : “C’est une concertation entre toi et moi, et je suis plutôt d’accord avec moi-même donc c’est assez pratique”, avoue-t-il en ironisant la chose.

Aujourd’hui, il est indépendant, certes, mais surtout extrêmement polyvalent. Il gère aussi bien la prod’ que les graphismes de ses pochettes de singles. Un choix qu’il ne regrette visiblement pas : “Le tempo de diffusion exigé par le label ne suivait pas. C’est d’ailleurs ce qui me pousse à aller vers ce processus. J’ai tout le temps des chansons, j’en crée en permanence. J’ai des morceaux qui sont déjà prêts, qui n’ont jamais pu sortir. Sauf que la musique, c’est tellement une histoire de captations d’émotions, de ressentis à l’instant T. Je sais que je sortirai pas un morceau qui est déjà prêt parce que j’en aurais composé un autre 3 jours auparavant et qu’il aura l’émotion que je veux à ce moment-là, j’aurais envie de le sortir de suite, ce qui n’était pas possible en label”.

Artiste ou créateur de contenus ?

Et si finalement, cette façon de faire n’était pas une sorte de Tiktokeur musical ? Broken Back répond : “Je me sens plus aujourd’hui comme un créateur de contenus. C’est plus une approche réseaux sociaux, sans pour autant créer des contenus de petites vidéos. Moi, je crée des chansons. J’ai envie de pouvoir bénéficier de cette instantanéité que dans des tempos prédéfinis que je n’avais pas. J’avais envie de me laisser aller”. Mais au fait, en combien de temps crée-t-il un morceau ? : “Quand je crée une chanson en prenant mon temps, je peux étaler ça sur 5 à 6 jours, sinon quand je suis à fond, bien concentré, si je me pose du matin au soir, je peux le faire en 2 à 3 jours”. Plutôt efficace donc, mais il ne va pas falloir chômer pendant 5 ans !

Et la suite ?

Broken Back a toujours un temps d’avance, la preuve : “Ce n’est pas impossible qu’une fois les morceaux tous sortis, qu’ils soient regroupés dans un album ou un vinyles. La notion de concept, je veux la garder. Il y a quand même des cohérences entre toutes ces chansons qui vont sortir. C’est juste que je les ai sorties au compte goutte. Mais cela ne veut pas dire qu’il n’y aura plus de vinyle. En réalité, je voulais juste garder le meilleur aspect de l’album, c’est-à-dire mettre de la cohérence dans sa création et réfléchir les morceaux avec un lien général, une idée, un concept”. Pari réussi ! Sans oublier la volonté de repartir (déjà) en tournée ensuite !

Découvrez Soledad” de Broken Back, le premier morceau de cette longue et belle série qu’il a réalisé en live avec les gens sur les réseaux sociaux :