Charlie Motto a dévoilé son tout nouveau single “Game Over” sur les plateformes de streaming. Un titre exprimant un nouvel aspect de l’éventail musical de la chanteuse. aficia a découvert ce morceau pour vous.

L’artiste Charlie Motto a proposé il y a quelques jours son deuxième single “Game Over”. Lauréate du Fair 2023 session 1, elle revient avec un morceau impactant tout en dévoilant un nouvel aspect de sa musique. Après son premier single “Aussi fou” caractérisé par son romantisme, Charlie Motto change de thème. Ainsi, pour sa dernière création, la chanteuse a choisi d’aborder la rivalité entre filles.

Une pop surprenante et décalée

Ce morceau caractérisé par son air pop décalé, dansant et ludique, offre une nouvelle facette de l’artiste. Charlie Motto nous surprend en rajoutant à ses chansons un côté sensuel et touchant. À un moment de la chanson, on perçoit des notes plutôt surprenantes. En effet, l’interprète et compositrice est inspirée par la pop lyrique de Kate Bush et Caroline Polachek. Dans un premier temps, elle nous emporte avec sa voix de tête puis ses mélodies haut perchées aux airs lyriques.

Originaire du sud de la France, elle se fait connaître en enregistrant des reprises qu’elle ramène dans son univers et qu’elle poste sur les réseaux sociaux. Ce n’est qu’en 2019, que la chanteuse commence à écrire ses premiers textes. À ce moment-là, elle a pour but de se libérer de ses émotions via ses écrits. Petit à petit, l’artiste forge son propre style, unique et décalée.

Découvrez le nouveau single de Charlie Motto “Game Over” :