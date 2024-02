À l’occasion de la sortie de son EP Essence Ivresse, nous sommes partis rencontrer le talentueux Abel. 5 questions pour une interview Flash enivrante.

À tout juste la vingtaine, Abel est déjà comme l’un des espoirs de cette jeune scène française émergente pour 2024. Si l’artiste nous avait interpellés il y a quelques années avec une réinterprétation du titre “Comme un Boomerang” d’Etienne Daho, il nous a dorénavant conquis avec son deuxième EP Essence Ivresse dès à présent disponible. Une âme pleine de vie qui ne cesse de chanter les émotions qui le traversent… Comme le fait si bien Lana Del Rey, l’artiste qui lui a provoqué un véritable déclic ! Rencontre avec Abel…

Abel, l’interview Flash :

1

Nous t’avons connu avec la reprise de “Comme un boomerang” d’Étienne Daho en 2022. Depuis, tu as fais ton chemin… Comment est née cette folle envie d’être un artiste ?

J’ai un père photographe qui m’a toujours poussé à créer. Je savais que je voulais faire un métier artistique. Je faisais des films avec mes cousins, j’écrivais des nouvelles, je dessinais des BD… J’ai tout essayé ! Un jour, j’ai découvert Lana Del Rey, elle m’a donné envie de chanter et d’écrire mes propres chansons. Elle a une vie artistique très intéressante. Concernant ma voix, j’ai des souvenirs de chant très tôt, je l’ai toujours fait en cachette quand mes parents partaient faire les courses… Je ne me le suis jamais avoué avant de découvrir Lana Del Rey. C’est quelque chose que j’aimais beaucoup faire.

2

Tu fais partie de cette nouvelle scène française émergente. Quel est ton objectif à l’heure d’aujourd’hui ?

De sortir cet EP Essence Ivresse, et de faire mon premier album dont je rêve depuis tant d’années. Pour moi le premier album c’est la consécration, la première étape importante. Les EP sont aussi importants. Cependant l’album se réfléchit plus, c’est le goal. Il est déjà fait… Puis, j’aimerais faire plus de concerts en mon nom. La suite on verra !

C’était dur de passer le cap car je suis assez solitaire mais j’avais envie d’aller autre part musicalement, d’être surpris de moi-même. Abel

3

Ton EP Essence Ivresse est sorti le 9 février 2024. Il y a plusieurs influences (folk, disco, pop…) et tout est très bien équilibré. Comment as-tu réussi pour chaque titre à sélectionner la bonne ambiance ?

Ça s’est fait super naturellement. J’avais plein de maquettes que j’ai menées à Jean-Louis Piérot (Étienne Daho, Jane Birkin…). Ensemble, on les a arrangées, on a donné cette couleur très cinéma, psychédélique. C’est venu naturellement sur les autres titres ce côté aussi très western. Quoi qu’il fasse, ça me ressemblera. C’était fluide. Il y a aussi Dani Terreur qui a composé deux chansons de l’EP. C’était la première fois et ça a fonctionné sur le titre “Film Noir” et “Jeunesse Éternelle. C’était dur de passer le cap car je suis assez solitaire mais j’avais envie d’aller autre part musicalement, d’être surpris de moi-même. J’avais envie de sonorités plus organiques, j’adore la pop et l’électro mais je suis aussi très influencé par la folk, de grandes envolées avec les violons, le côté cinéma… J’ai deux facettes.

4

Tu seras en concert le 19 mars 2024 aux Étoiles. Que représente pour toi l’espace scénique ?

Je ne suis pas du tout stressé. Je me dis que j’ai du boulot. J’ai très hâte de faire des surprises, des chansons que je veux chanter qui ne sont pas sorties et de créer l’univers scénique. La scène c’est quelque chose dont j’avais peur, je suis très timide. Je me disais que je n’y arriverais pas à chanter sur scène devant plein de monde et en 2023 j’ai eu l’occasion de faire des premières parties. J’ai su très peu de temps avant. Je n’avais pas le temps de trop stresser puis je me suis vraiment redécouvert.

5

Nous avons beaucoup aimé ton titre “Film Noir”. Il parle du rêve, de l’évasion, du lâcher prise… Tu nous racontes le contexte/le mood dans lequel tu l’as créé ? (Musique dispo, funck, pop)

C’était après une rupture amoureuse, j’avais une vision de l’amour et de la vie un peu sombre. Je me suis retrouvé en studio avec Dani. J’avais envie de m’évader, de vrai pop, avec des sonorités 80’s avec de grosses envolées. Je me suis inspiré de ce que j’ai vécu pour écrire une histoire sur un couple qui bat de l’aile et décide juste de s’évader et de sublimer les derniers instants qui lui restent. C’est une ode à la vie, qu’elle soit belle ou non, une reconnexion aux belles choses.

Question Bonus : As-tu une artiste que tu nous conseilles d’écouter ?

Je pense à Charlie Motto. C’est hyper pop et son univers se distingue de ouf. J’adore ses sonorités et je trouve un peu de Lana Del Rey dans son personnage. Il y a un côté mystérieux !

Découvrez l’EP Essence Ivresse d’Abel :