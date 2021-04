Le moment est venu pour Dorothée Doyer de présenter son propre projet. Elle mise sur le doux “Quand le monde dort” et c’est à découvrir sur aficia.

Influencée par de nombreux styles musicaux tels que le jazz, le gospel, la pop et même le Hip Hop, Dorothée Doyer s’est illustrée dans plusieurs projets artistiques. En effet, après avoir fait partie de ‘Fitiavana Gospel Choir’, une chorale qu’elle partageait notamment aux côtés de Ben L’oncle Soul, Dorothée Doyer s’est envolés pour une tournée internationale avec ‘Le Cirque du Soleil’. Un spectacle pour lequel l’artiste rayonnait comme chanteuse principale.

Un premier single en solo…

Enrichie par ces différentes expériences musicales, Dorothée Doyer ouvre une nouvelle page de sa vie d’artiste. C’est tout en douceur qu’elle décide d’entamer cette nouvelle ère et propose “Quand le monde dort”, un piano-voix qui nous transporte directement dans son univers poétique. Avec ce premier texte fort et sensible, l’artiste évoque la femme, un sujet inspirant et important pour elle.

Afin de découvrir autrement le morceau, Dorothée Doyer partagera prochainement une live session intimiste de “Quand le monde dort”.

Découvrez “Quand le monde dort”, le premier single de Dorothée Doyer :