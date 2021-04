Douran : une apothéose-orchestrale avec “Inertia”

Après avoir cumulé les millions de streams, Douran est de retour au sommet de sa forme avec “Inertia” qui ne manque pas d’audace… Découvrez le clip sur aficia !

Parce qu’il est rare de tomber amoureux d’un titre, d’un univers puis d’un artiste auquel on s’attache. C’est parce que cette rareté existe qu’on a décidé de vous parler de “Inertia” du producteur français Douran, nouveau talent de la scène électronique made in France.

Douran : alerte Avalanches !

Basé sur Paris, l’artiste a déjà connu un récent succès avec son titre “Phenomena” (2019). Confiant dans sa démarche et en sa musique, Douran reviendra le 21 mai prochain avec un nouvel EP, Avalanches. Comme son nom l’indique, il passe la vitesse supérieure en mêlant davantage les univers de la musique et du cinéma qu’il affectionne tant. Comme sur ce premier extrait baptisé “Inertia”, on retrouve des instruments atypiques comme les tambours taiko, la flûte shakuhachi ou encore les violons, les flûtes ou les cors.

Pour ‘Inertia’ j’ai voulu travailler avec une structure et un beat assez club et des sonorités organiques (marimba, flûtes, violons, trombone, voix). L’idée était également de modifier les sonorités organiques au fur et à mesure de l’avancée du morceau pour qu’elles deviennent de plus en plus électronique et que le morceau finisse sur une apothéose-orchestrale. Douran

Vous l’aurez compris, en 5 minutes à peine, la puissance des instruments procure une émotion que l’on retrouve rarement dans la musique électronique. C’est ambitieux, c’est intense… prêt pour l’avalanche[s] ?

Découvrez une session live d’“Inertia” de Douran :