Efflam n’a “Pas de Thème” dans son nouveau clip

Nouveau clip pour Efflam qui nous livre le titre “Pas de Thème”. C’est à déguster avec aficia.

Après avoir enjoué la scène pop urbaine avec ses titres “Époque”, “On est deux” ou encore “Forteresse”, Efflam dévoile désormais “Pas de Thème”. Un titre où se mélange rap sur fond d’électro et qui dénonce cette société et surtout une industrie musicale dans laquelle on privilégie bien trop souvent le fond plutôt que la forme.

C’est dans ce sens que le jeune auteur-compositeur propose une mise en images minimaliste, sur fond uni, pour donner plus de relief à son discours. Une chose est sûre, Efflam n’a pas fini de nous surprendre avec des messages et des productions toujours plus captivantes…

Découvrez “Pas de Thème”, le nouveau clip de Efflam :