Elisa Tovati et John Mamann : le clip de “Tout va bien”

Elisa Tovati et John Mamann nous apportent un grand rayon de soleil avec le clip qui habille “Tout va bien”. C’est à voir sur aficia.

C’est une alliance qui fait beaucoup de bien. Cette alliance est celle de Elisa Tovati et John Mamann qui partagent enfin un titre après de nombreuses années d’une belle amitié.

Alors qu’ensemble ils viennent de fêter le prix du titre le plus diffusé avec “Il nous faut”, Elisa Tovati et John Mamann nous livrent le titre “Tout va bien”. Ode solaire, qui laisse derrière nous la grisaille et les difficultés du quotidien.

Ce titre, le tandem a largement eu l’occasion de l’expliquer durant son passage dans notre émission At Home avant de nous en offrir une version en live et en acoustique. Durant cette émission en direct, nous avons également eu l’occasion d’évoquer le clip…

Ce clip est maintenant disponible. Véritable retranscription d’une envie de vivre, d’aimer, de croquer pleinement chaque instant que la vie nous offre. Sous un soleil qui nous caresse la peau, au milieu de paysages grandioses, Elisa et John nous laissent croire en des lendemains meilleurs. On n’a qu’une seule vie, on est peu de chose, on n’a qu’une seule vie on est que c’qu’on ose…

Découvrez “Tout va bien” d’Elisa Tovati et John Mamann :