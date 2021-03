At Home avec Elisa Tovati et John Mamann…

C’est notre rendez-vous en direct : At Home ! Pour ce sixième numéro de l’année, nous avons le plaisir de recevoir Elisa Tovati et John Mamann.

At Home : une émission en direct, diffusée sur aficia, YouTube et Facebook. Trente minutes en compagnie d’un artiste, comme à la maison, pour parler de son actualité, le découvrir autrement et surtout réagir en direct à vos questions.

Et dans notre émission d’aujourd’hui nous avons le plaisir de recevoir le tandem formé par Elisa Tovati et John Mamann. D’un côté une actrice, une chanteuse, une compositrice… Elisa Tovati aura durant sa carrière l’occasion de chanter avec Calogero avant d’offrir son album Ange Etrange avant de revenir en 2006 avec Je ne mâche pas mes mots. Elisa Tovati c’est également celle que l’on retrouve derrière le succès de “Il nous faut”, duo avec Tom Dice, extrait de l’album Le syndrome Peter Pan. Un titre qui obtiendra le prix de ‘Chanson Francophone la plus Diffusée de la Décennie’ en 2020… Elle marquera ensuite les esprits lors de son passage dans ‘Danse avec les Stars’ en 2014 puis sera de retour sous le feux des projecteurs en 2019 avec son dernier album en date : Le cœur est la locomotive des filles émotives.

John Mamann c’est l’auteur, compositeur, interprète qui traverse le temps et qui a largement collaboré pour d’autres artistes comme Louisy Joseph, Johnny Hallyday ou encore Natasha St-Pier et Grand Corps Malade. On garde en mémoire son album Mister Joe publié en 2010 qui permet de dévoiler son univers. Son album éponyme, 2012, n’aura pas le succès mérité avant de, finalement, briller avec Love Life en 2013.

Aujourd’hui, après 13 ans d’amitié et après avoir collaboré ensemble sur de nombreux titres, Elisa Tovati et John Mamann forment un duo de charme et d’optimisme avec le titre “Tout va bien”. Un réel rayon de soleil et de bonheur dans la morosité ambiante. Et c’est justement à cette occasion que nous recevons Elisa Tovati et John Mamann dans notre émission At Home…

At Home c’est aussi, pour vous, l’occasion d’interagir en direct avec notre invitée du jour ! En effet, vous pouvez vous rendre sur notre compte Facebook Officiel et sur notre chaîne YouTube Officielle afin de poser vos questions à Elisa Tovati et John Mamann. C’est avec plaisir que notre équipe en fera le relais auprès de l’artiste qui pourra ainsi vous répondre en direct.