Isma & Varnrable nous charme avec “Sticky With No Glue”

Découverte ! On vous présente Isma & Varnrable avec le clip qui habille “Sticky With No Glue”. C’est à savourer avec aficia.

Voilà l’alliance de Isma, DJ et compositeur parisien , et de Varnrable, chanteuse norvégienne. Ensemble, le tandem nous livre une musique envoûtante, alliance d’une électro minimaliste, de sonorités urbaine et d’une pop envoûtante.

Cette rencontre nouvelle aura le loisir de nous faire plonger dans un univers riche avec la publication, le 19 mars, d’un EP riche de 6 titres et qui portera le nom de Please Throw a Stone Through my Window.

Pour mettre en relief cette publication, le tandem mise sur le clip qui habille le titre “Sticky With No Glue”. Poétique et envoûtant, séduisant l’auditeur aussi bien par la ligne mélodique que par la voix qui ne laisse pas de marbre. Bref, un duo à suivre, assurément !

Découvrez “Sticky With No Glue” de Isma & Varnrable :