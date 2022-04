Antoine Chambe : le portrait électro de la semaine !

Alors qu’il vient de dévoiler “Forget About It”, aficia dresse le portrait électro d’Antoine Chambe, le frenchy à qui tout réussit ! Et on a les premières indiscrétions sur son premier album Riverside qui arrive le 3 juin…

Que l’histoire est belle quand on regarde dans le rétroviseur. L’artiste lyonnais de 26 ans, Antoine Chambe est une petite pépite de french music électronique. Discret mais pas moins hyperactif et récompensé, ce jeune producteur de 26 ans était loin de s’imaginer de commencer une carrière de producteur : “J’ai eu un accident étant plus jeune, j’ai été en fauteuil roulant. On m’a offert une guitare pour m’occuper, et c’est comme ça je que je me suis mis à la musique. J’ai commencé par composer pour d’autres, avant de démarrer ma propre carrière”, nous confie l’artiste.

Un français numéro 1 en Asie !

Il finit alors par sortir ses propres compositions qui lui réussissent. Et depuis, quel succès ! Il signe son premier EP Make Me Alive à l’international et est supporté par des artistes comme Robin Schulz et Kygo. Les streams s’envolent de plus belles, surtout en Asie. (+ 300 millions de streams à ce jour). “Je me souviens, durant l’été 2020 de l’improbable buzz qu’il y a eu en Asie en mon égard, j’étais devenu numéro 1 là-bas. Actuellement, par exemple, je suis N°1 en Macédoine aussi ! C’est incroyable”. Il vient d’ailleurs d’être certifié cinq fois disque de diamant à l’export avec son titre “Easy Come”. De même que son titre “Andalusia”, certifié disque d’or à l’export par le CNM en 2021. Incroyable, n’est-ce pas… ?

Un premier album faits de collab’ coup de coeur

Mais c’est en France que l’artiste aimerait exploser. S’il prépare un nouvel album prévu juin, l’artiste vient de dévoiler les images de son dernier single “Forget about It” en collaboration avec duo Suédois Tomode : “Ce sont deux mecs beaucoup trop talentueux sur lesquels j’ai flashé. J’aimais tellement ce qu’ils faisaient que j’ai voulu collaborer avec eux, c’était un vrai coup de cœur”. Ce nouveau morceau rythmé par son tempo marquant pour un amour passionnel mais éphémère, une sorte de balade nocturne à Santa Monica aux influences synthwaves qu’on aime beaucoup.

Pochette de son dernier single, “Forget About It”

La suite pour Antoine Chambe ? Un nouveau single courant mai et l’album Riverside (en référence à la vie Californienne dans laquelle il a vécu il y a quelques années) le 3 juin prochain : “C’est un rêve de sortir un nouveau projet, car à l’époque, j’ai eu un groupe de rock dans lequel il y a eu un décès. Nous ne sommes jamais allés au bout du projet, et je m’étais dit qu’un jour, je tiendrai promesse de sortir un autre album. Je suis fier, j’ai hâte de le dévoiler, il n’y a que des collaborations de rêve”.

On peut notamment citer Romy Dya (David Guetta, Martin Garrix…) et Jimmy Burney (Demi Lovato, Charlie Wilson…). Ce sont “Pas des gens connus, mais que des songrwriters qui ont écrit pour des immenses stars”. En bref, un album aux influences French Touch et pop US aux influences synthwaves, entre The Weeknd, Kavinsky, Busy P.

Vivement le 3 juin !

Son titre “Forget About It” :