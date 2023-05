Macadam Crocodile dévoile son nouveau single “Hold on Darling” 

Le duo composé de Vincent Brulin et Xavier Polycarpe a sorti son dernier single le 17 mai. Macadam Crocodile dévoilera dès la rentrée de septembre 2023 un nouvel opus ! aficia a écouté pour vous “Hold on Darling”.

Le tandem au style authentique mêlant pop, funk, disco et électro a dévoilé son nouveau titre, annonçant un deuxième EP. Macadam Crocodile a notamment révélé son nouveau single sur la plateforme YouTube en Live Session. La vidéo se lance sur quelques mots de l’un des deux chanteurs :“Clap, le début ! Je lance la boîte à rythme”, rappelant l’authenticité de ce duo.

On entend les premiers mesures de la boîte à rythmes et quelques secondes après les premières notes de piano retentissent. Le tempo accélère légèrement et à ce moment-là on retrouve le côté électro des Macadam Crocodile. La première partie du morceau est tenue par une belle mélodie plutôt entrainante et dansante. Jusqu’au moment où Xavier Polycarpe vient poser sa voix singulière sur cet air énergique. Lors du refrain, c’est Vincent Brulin qui va venir rejoindre son acolyte. “Hold on Darling” se termine par un talentueux jeu au piano de Xavier accompagné par les sonorités électroniques de Vincent.

Une touche de nostalgie

Pour ce nouveau single, les deux musiciens ont voulu apporter un soupçon de mélancolie à leur répertoire habituel. La suite d’accords au piano viennent également distinguer ce titre des autres tracks du duo. Concernant le thème des paroles, Macadam Crocodile a cette fois ci décidé d’évoquer la fin d’une relation amoureuse. La plupart du temps, les morceaux du duo proviennent d’improvisations de la part des deux musiciens. Pour “Hold on Darling”, c’est une improvisation au piano et à la batterie qui a donné naissance à ce projet. En imposant un certain rythme tout au long de la chanson, le duo a réussi à maintenir un tempo dynamique afin de compenser l’aspect léger du titre.

Le nouveau single des Macadam Crocodile à écouter juste ici :