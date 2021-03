Max DLG en pleine introspection avec “Pars de là 2”

Max DLG annonce le second volet de ses aventures musicales avec le clip de “Pars de là 2”. C’est à découvrir sur aficia.

Nouvelles aventures pour Max DLG, jeune rappeur originaire de la côte d’Azur. Du haut de ses 20 ans, il a déjà eu l’occasion de séduire son public avec la publication de son format Cockpit Tape 1.0.

Un premier volume en appelle un second et c’est bien ce que compte offrir le rappeur le 26 mars avec la sortie de Cockpit Tape 2.0. Et après “Roly” et “L’avenue” c’est tout naturellement qu’il mise sur “Pars de là 2”, comme une suite au premier titre présent sur son premier projet.

Évolution de l’artiste qui plonge dans les méandres de ses sentiments. Regard introspectif parfois tranchant qui se pose sur une prod’ alléchante.

Découvrez “Pars de là 2” de Max DLG :