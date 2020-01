Clip “Maldad” : Steve Aoki et Maluma mélangent les genres

Après de nombreuses collaborations, Steve Aoki s’en offre une avec Maluma. Le clip de “Maldad” est à découvrir sur aficia !

Le DJ et producteur américain Steve Aoki fera son retour dans les bacs avec l’album Neon Future IV en 2020. Un opus qu’il aura l’occasion de défendre durant une tournée nord-américaine et sur lequel on aura sans doute l’occasion de retrouver de nombreux artistes venant d’horizons différents comme il a l’habitude de le faire.

Steve Aoki x Maluma

Parmi les artistes invités, Steve Aoki a pu compter sur la présence de la pop star Maluma sur le titre “Maldad”. “Maluma et moi travaillons depuis un moment sur ce single donc je suis plus que ravi de voir cette collaboration voir enfin le jour. Maldad est la rencontre de nos deux univers. […] La musique latine continue d’avoir un impact mondial et je suis fier de défendre ce mouvement sur scène, à la radio et auprès de mes fans partout dans le monde. ” a déclaré le DJ/producteur à propos de ce titre qui est déjà accompagné d’un clip.

Réalisée par Roxana Baldovin (Trey Songz, Kehlani…), la vidéo montre les deux artistes dans des ambiances colorées mêlant chorégraphie contemporaine et tribale. De quoi faire remonter un peu la température !

Découvrez “Maldad”, le nouveau clip de Steve Aoki et Maluma :