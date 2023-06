Rosalía, Shakira… : le franc succès de la musique latine en France et dans le monde

Depuis plusieurs années, la musique latine en particulier le reggaeton prend petit à petit sa place en France et sur la planète. Les artistes latinos s’imposent sur la scène internationale. La recette du succès : des mélodies entraînantes, dansantes et des chorégraphies endiablées. aficia a décrypté ce phénomène pour vous.

Vous avez surement dû écouter et danser sur le single planétaire “Despacito” de Luis Fonsi et Daddy Yankee en 2017. Aujourd’hui, le clip de cette chanson a été visionné 8,1 milliards de fois ! Ainsi, cette vidéo est deuxième au classement des clips les plus vues de tous les temps sur YouTube. Mais qui aurait pu imaginer qu’un artiste colombien, porto ricain, espagnol allait faire le tour du monde avec ses morceaux ?

Le reggaeton est un style musical né dans les années 1990. Ce genre est un dérivé du ragga dancehall de Jamaïque possédant des influences hip-hop de la côte Est des Etats-Unis. Chanté en espagnol, le reggaeton se développe dans un premier temps en Amérique Latine, notamment à Porto Rico, Cuba et en République dominicaine. Le groove latino est caractérisé par un rythme entraînant ainsi que des drums et des breaks entre la percussion. Cependant, aujourd’hui les outils électroniques sont de plus en plus utilisés.

Un succès qui ne date pas d’hier

En 1959, “La Bamba” est la première chanson en espagnol à atteindre le Billboard Hot 100. Plusieurs années plus tard, la célèbre “Lambada” fait danser le monde entier lors de l’été 1989. Cette musique est d’origine brésilienne. Le succès a été flamboyant en 1999 où Ricky Martin a dévoilé son single pop latino “Livin’ La Vida Loca”. Au milieu des années 2000, Daddy Yankee a proposé “Gasolina” cumulant près de 87 millions de vues sur YouTube. La célèbre colombienne Shakira a dominé les charts dans les années 1990 et 2000.

Cependant, le triomphe de la musique latine s’est amplifiée au cours de ces dernières années. On peut dire qu’il est réellement arrivé en France il y a cinq ou six ans. En 2017, le français Willy William s’est associé avec J Balvin, en créant “Mi Gente”. Un clip visionné plus de 3,2 milliards de fois en 5 ans ! À l’heure actuelle, l’influence des artistes de reggaeton est telle que de nombreux artistes d’envergure internationale se tournent vers eux pour collaborer. On peut par exemple parler de la collaboration entre Maluma et Madonna sur la chanson “Medellín”.

La place des femmes dans l’univers du reggaeton

De la cubaine Camilla Cabello, à l’espagnol Rosalía ou à la chanteuses pop brésilienne Anitta, en passant par la colombienne Karol G, elles ont trouvé leur place dans cet univers. Ainsi, elles représentent la diversité au sein du reggaeton. Les chanteuses Shakira et Jennifer Lopez ont d’ailleurs animé la soirée du Superbowl en 2020. Par ailleurs, lors de la finale de la ligue des champions en 2022, Camilla Cabello a enflammé le stade !

Les collaborations avec d’autres groupes et artistes connus permettent à ses femmes de s’imposer. On peut par exemple citer Shakira en featuring avec Maluma pour le single “Chantaje”. Mais aussi, plus récemment, le titre “La Fama” avec Rosalía aux côtés de The Weeknd. Cette expansion se remarque aussi dans la programmation des festivals en France et dans le monde. En effet, la chanteuse Rosalía est l’une des têtes d’affiches du Lollapalooza en août 2023. Une expansion de la musique latine qui ne cesse d’augmenter !

Inès Fakche