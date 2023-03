Tonton Al : le portrait électro de la semaine !

C’est notre portait électro de la semaine ! aficia a choisi de vous parler de Tonton Al, la nouvelle sensation électro made in France !

Son CV

Les Hiboux, ça vous parle ? Pas forcément ? Et bien sachez que Tonton Al (Alexis Camous de son vrai prénom) faisait partie de la moitié du duo. Aujourd’hui, ce parisien est à la tête du label Cookie Records sur lequel on retrouve Bolivard ou encore Later. Le label a le vent en poupe. Et s’il y a en a un qui pourrait voir sa carrière décoller incessamment sous peu, c’est bien lui, un nom donné en guise de clin d’œil à son petit neveu. Mais c’est avant tout Tonton Al qui se cache jusqu’à ce qu’on capte qu’il est AL, dans la place, juste à côté de nous ! Sacré rigolo ce tonton, dis donc !

En chiffres

Que vous dire sur ses statistiques ? C’est un artiste en pleine émergence qui n’a pas encore des millions de streams ni fait encore les plus gros festivals du monde entier. Non, Tonton Al, c’est un single “Tonton On The Dancefloor” qui a fait un peu de bruit en 2021. Sur ce titre comme sur les autres, il puise clairement ses inspirations dans la musique brésilienne. Il faut dire que ses voyages dansants, chantants et mélodiques l’aident beaucoup, à tel point qu’il a décidé d’en faire sa marque de fabrique !

Son actualité

Dans cette continuité, Tonton Al dévoilait récemment son nouveau single “Vamos todos dançar”. A en lire le nom du morceau, il n’y a pas de doute, l’été est officiellement lancé ! Mélo brésiliennes, volume du son à fond, c’est parti pour l’apéro ! le producteur nous met bien, et propose une nouveau bonbon sucré comme on les aime. Quant au clip, il est réalisé par Julie Oona. On lui doit l’on doit les dernières productions d’Angèle, Lomepal ou encore L’impératrice. Avec tout ça, succès assuré vous pensez pas ?

On retrouve ce nouveau single sur la dernière compilation des Bon Entendeur intitulé Compilation 003. Le binôme de producteurs met l’accent sur de nombreuses nouveautés pop francophones dont fait partie Tonton Al !

Découvrez “Vamos todos dançar”, le nouveau single de Tonton Al :