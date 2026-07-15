Vingt ans déjà pour Les Déferlantes ! Cette année encore, le Barcarès a vibré au rythme d’une programmation ultra solide. On vous résume ces trois jours intenses entre mer, soleil et concerts mémorables.

Du 11 au 13 juillet 2026, Les Déferlantes ont célébré leurs 20 ans en grande pompe. Une fois de plus, plus de 100 000 festivaliers ont pu vibrer au son des plus grands artistes du moment. Des deux Mainstages bondées aux pépites de la Beach Stage, on vous raconte trois jours de pure folie au bord de l’eau.

Jour 1, début des festivités !

Le début de notre festival a été marqué par un léger contretemps, notre arrivée tardive sur le site ne nous ayant malheureusement pas permis d’assister aux toutes premières prestations. Nous avons ainsi manqué le set de la talentueuse Adèle Castillon avec son dernier single « L’été avec toi » qu’on a en tête depuis le début de la saison estivale, tout comme l’ouverture festive de Magic System. Heureusement, cette frustration s’est vite dissipée tant la suite de la soirée s’est révélée intense.

M. Pokora a immédiatement captivé le public (et nous) avec un show teinté de nostalgie et de modernité. On appelle ça un showman !

Dans la foulée, Gims a offert une performance magistrale d’une heure et demie. L’artiste masculin français le plus écouté au monde a rassemblé une foule immense, déroulant une setlist parfaite entre classiques incontournables et nouveautés. Accompagné de ses danseurs sur une scène aussi sombre que soignée, il a imposé son rythme avec une efficacité redoutable.

Pour clore cette première soirée, le set de l’artiste Vladimir Cauchemar et du rappeur Vlad a attiré les foules. Même si l’univers s’éloigne parfois de notre style de prédilection, la ferveur de la fosse était indéniable, rythmée par des walls of death (mur de la mort) impressionnants !

Jour 2, soirée sacrée avec Théodora, Aya Nakamura…

Le lendemain, la Mainstage s’est éveillée au son de Joha Wallas, talentueuse lauréate du prix Pernod Ricard Live Music (soutenons notre scène émergente) qui a proposé un show solaire et avec du rythme, histoire de se mettre en jambe pour la suite de cette folle soirée…

Quant à la Beach Stage, une des scènes avec les pieds dans le sable et la mer à l’horizon, c’est Morgan Nagoya qui a particulièrement marqué les esprits. Habitué à chauffer les foules lors des NRJ Music Tour, le DJ a livré à 17h45 un set impressionnant. Durant une heure, l’intensité n’est jamais retombée, portée par des beats puissants, des refrains fédérateurs et une énergie communicative. Juste après lui, Paloma qui arrive comme l’une des nouvelles artistes électro à suivre a proposé une transition impeccable, offrant un moment plus posé mais d’une grande élégance.

L’attente était également forte autour de Theodora, précédée d’une excellente réputation sur sa tournée des concerts en Zénith, et la surprise visuelle comme sonore a été totale. Entre la présence des danseurs, un stylisme impeccable, des arrangements live percutants et un charisme indéniable, l’artiste a conquis l’ensemble du public. Petit coup de coeur pour la touche émotive lors de son duo improvisé avec une petite fan du premier rang sur le titre « Ils me rient tous au nez ».

C’est ensuite l’immanquable Aya Nakamura qui a investi la MainStage. Fédérer 35 000 personnes est un défi de taille, mais l’artiste a prouvé qu’elle maîtrisait son sujet à la perfection. Une allure et une assurance dans son regard qui dès le premier titre (« 40% »), a laissé sans voix le public qui n’a pas arrêté de chanter à tue tête pendant une heure les hits de l’artiste.

Une soirée placée sous le signe des reines de la scène qui a pleinement porté ses fruits, puisque cette deuxième journée s’est jouée à guichets fermés !

Jour 3 et dernier round !

Cette dernière journée (déjà) s’ouvre avec Dakeez. Un pari audacieux pour cette révélation RnB, propulsée d’entrée de jeu sur la Mainstage face à une poignée de fidèles et quelques centaines de curieux. Verdict ? L’artiste de Lyon n’a pas eu froid aux yeux. Entre textes intimistes sur l’amour et présence scénique redoutable, il impose son projet Backstage sans trembler. Il faut dire que ses années de danse aux côtés de Justin Bieber se ressentent dans chaque mouvement, rendant le set convaincant. Une jolie consécration pour un artiste qu’on suit de près depuis quelques mois.

Puis vient l’heure du dilemme à 18h30 : Danyl ou Miki ? Incapables de trancher, on coupe la poire en deux. Un choix payant puisqu’on débarque devant la MainStage pile pour le climax du concert de Miki. Perchée sur une caisse au milieu d’une fosse en délire, elle lance une course autour d’elle sur les dernières notes de « Particule ». Un moment totalement fou, qu’on vous a capturé en vidéo sur notre compte Instagram.

Cependant, le véritable coup de cœur de cette édition revient sans conteste à Danyl. Sa passion, palpable dès les premières notes, et son bonheur évident face à la foule a été unique à voir. Sa musique fusionne avec beaucoup de justesse la pop, des textes percutants et des sonorités orientales. Par ses quelques pas de danse, ses échanges constants avec les festivaliers et la cohésion avec son équipe, il a livré une prestation MAGI-STRALE.

Place ensuite au shot de nostalgie avec l’artiste international Sean Paul. Si la scénographie reste un peu minimaliste, l’efficacité de ses tubes est indiscutable : le public bascule instantanément dix ans en arrière.

Pour notre dernière ligne droite aux Déferlantes, la transition vers l’électro s’est fait en deux temps. Mosimann s’est emparé d’abord des platines pendant 1h30 avec une scénographie monstrueuse. Nous sommes des habitués de son show. On ne peut que vous conseiller de vivre au moins une fois son concert pour mesurer son incroyable présence scénique et ses multiples casquettes en LIVE. Puis, c’est au tour de Martin Garrix, star internationale incontournable, de prendre le relais pour confirmer son statut de virtuose. À eux deux, ils livrent quasiment trois heures de sets totalement survoltés.

C’est ainsi qu’on a terminé notre festival, en beauté !

En résumé ?

Au-delà de la musique, un festival reste une sacrée aventure humaine. On a d’ailleurs une pensée pour ceux qui ont dû s’armer de patience à l’entrée lors du coup d’envoi. Dompter une foule de 30 000 personnes dès l’ouverture n’a rien d’évident, et on salue la réactivité de l’organisation qui a su rectifier le tir dès le lendemain pour que tout le monde accède aux concerts avec le sourire.

Une fois sur le site, quel plaisir de voir que la recette des Déferlantes fonctionne toujours aussi bien. Ce qui fait la force du festival, c’est ce pari de faire cohabiter la relève ultra créative incarnée par Miki, Danyl ou Dakeez avec les géants de la scène francophone et internationale avec la mer et les palmiers comme décor. Ce cru 2026 prouve que la formule est loin de s’essouffler !

Le nouveau rendez-vous est là : 9 au 11 juillet 2027 pour souffler la 21ème bougie de l’événement !