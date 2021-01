Bow Anderson livre son premier EP : ‘New Wave’

Bow Anderson livre aujourd’hui au public son premier EP New Wave. C’est à découvrir et à écouter sur aficia.

Vous avez sans aucun doute eu l’occasion d’entendre Bow Anderson avec son titre “Sweater” qui affiche plus de 7 millions de streams… Et si tel n’est pas le cas, merci de ne pas passer votre chemin car la jeune britannique a de quoi vous apporter une belle dose de bonheur !

En effet, elle livre aujourd’hui New Wave, son premier EP riche de six titres, qui devrait facilement vous donner l’envie d’avancer, de croire en des lendemains qui chantent. Car l’ADN de Bow Anderson c’est bien cela : vivre pleinement, voir le côté positif et avancer.

Alliant gospel, pop et R&B, la demoiselle nous charme, nous captive. C’est le cas avec “New Wave”, le titre éponyme qui résume parfaitement l’état d’esprit artistique et humain de la chanteuse mais également avec “Everybody Wants to Rule the World”. Oui, car même quand Bow Anderson s’offre un titre emblématique de Tears For Fears elle nous captive !

En Bref : de “Island” à “Heavy” en passant par l’incontournable “Sweater”, Blow Anderson confirme simplement qu’elle est l’une des artistes à suivre en 2021. Reste maintenant à confirmer la donne avec un opus complet que l’on attendra avec impatience !

Découvrez New Wave de Bow Anderson :